Változást szeretne az MNB a banki árazásban

Akár 20 százalékkal is drágulhatnak az újépítésű lakások az idén, ami a jelenlegi 600-900 ezres négyzetméterárakra rakódva súlyos milliókat jelent.

Növelni fogja a fizetőképes keresletet a Magyar Nemzeti Bank által beharangozott zöld otthon hitel, ugyanakkor - mint minden keresletélénkítő intézkedésnek - valószínűleg lesz némi árfelhajtó hatása is , de korántsem akkora, mint az elszálló építőanyagáraknak. Pláne, hogy a lakások egy viszonylag szűk szegmensét érintheti csak – vélekedett érdeklődésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akár 10-20 százalékkal is drágulhatnak az idén az újépítésű lakások. Ez arányaiban kevésbé, a fizetőképes keresletet tekintve viszont jelentősen eltér a korábbi évek drágulásától. Ez ugyanis a már amúgy is rendkívül magas, 600-900 ezer forintos négyzetméterárakra rakódik-e rá. A jegybank által nemrég meghirdetett új lakáshitelt a tervek szerint októbertől lehet majd igénybe venni a legalább BB energetikai besorolású lakóingatlanok megvásárlásához vagy felépítéséhez. Legfeljebb 70 millió forinthoz lehet majd hozzájutni: a futamidő maximum 25 év, a kamat végig 2,5 százalék lehet. Ez kiugróan magas támogatott hitelösszeget, és a piacon most elérhető legolcsóbb hitelekhez képest legalább 1-1,5 százalékkal alacsonyabb – a végig fix piaci hitelekhez képest még kedvezőbb - kamatot jelent a teljes futamidő alatt. Eközben az alapkamatemelés(ek) miatt a jövőben a piaci kölcsönök kamata várhatóan 0,5-1 százalékkal is tovább növekedhet. A szintén támogatott, 3 százalékos kamattal felvehető csok-hitelhez képest viszont csak fél százalékos kamatelőnyt jelent a zöld hitel, a babaváró 0 százalékos kamatánál pedig még drágább is. Ezt a hitelt azonban úgy tűnik, bárki igényelheti majd, aki legalább BB energetikai besorolású lakóingatlant vásárol vagy építtet, nincs szó arról, hogy gyermekvállaláshoz kötnék a kamattámogatást. A családok otthonteremtési kedvezménye (csok) mellé felvehető csok-hitel viszont csak legalább 2 meglévő vagy beígért gyermek esetén jár. Ez esetben is legfeljebb 10 millió forintra rúghat a hitelösszeg, 3 vagy több gyermek esetén pedig 15 millió forintot lehet maximum igényelni. A 10 millió forintos babaváró nem kifejezetten lakáskölcsön, bármire el lehet költeni, ám a visszajelzések alapján zömmel lakásvásárlásra használják az igénylők. De csak házaspároknak jár, a kamattámogatást pedig egy összegben vissza kell fizetni, ha a beígért gyermek nem születik meg 5 éven belül, vagy a házastársak elválnak. Ebben a helyzetben a zöld hitel egy reménysugarat adhat sokaknak, hogy olcsóbb finanszírozás mellett vegyenek újépítésű lakást – véli Balogh László. Energiatakarékos lakóingatlanokból azonban nem túl nagy a kínálat, a hazai lakásállomány mindössze 2,5 százaléka éri el a BB minősítést. Balogh László szerint az utóbbi években gazdát cserélt évi mintegy 150 ezer lakás között legfeljebb, ha 8-10 ezer felel meg ezen elvárásoknak. Az idén január 1-től ugyan már csak BB besorolású ingatlan kaphatott volna használatba vételi engedélyt, ám a határidőt a fejlesztők nem tudták tartani, ezért a kormány jövő júliusig adott haladékot. Mivel így meglehetősen szűk piacról van szó – a hitel fő célja éppen az energiatakarékos otthonok építésének ösztönzése -, Balogh László szerint a hitel összességében nem lesz túlzott hatással a lakásárakra. Zárhatja ugyanakkor az ollót a kínálati árszint és a kereslet fizetőképessége között. A kereslet élénkülése és az építőanyagárak elszállása miatt az idei első félévben már 7-12 százalékkal drágultak az újépítésű lakások, Budapesten 923 ezer, a vidéki nagyvárosokban több, mint 600 ezer forintra emelkedtek az átlagos négyzetméterárak. Ehhez az árszinthez segíthet most közelíteni a fizetőképes keresletet a zöld hitel. Egy újépítésű lakás megvásárlásakor járó illeték-, vagy áfa-elengedés ugyanakkor sokkal nagyobb kedvezményt jelent egy családnak. Egy 60 millió forintos újlakásnál a 4 százalékos illeték elengedése 2,4 millió, az 5 százalékos áfa elengedése 2,86 millió forint azonnali kedvezmény – magyarázta az ingatlan.com szakértője. A zöldhitel 1-1,5 százalékos kamatkülönbözete ehhez képest egy 20 millió forintos hitelre vetítve havi 10-15 ezer, évi legfeljebb 200 ezer forintot jelenthet, miközben már jobbára 60-100 millió forintos ingatlanokról van szó.