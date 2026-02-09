Több kategóriában átadták a Szépíró-díjakat

Az elmúlt hétvégén a budapesti Három Hollóban adták át a Szépíró-díjakat, melyek az elmúlt évek során fokozatosan bővülő, a hazai irodalmi szcénát meghatározó díjcsoportnak tudhatunk. Idén újra ebben a csokorban ítélték oda a Géher István nevét viselő műfordítói elismerést, amely az Alternatív Tóth Árpád-díj jogutódjaként született meg.