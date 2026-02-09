Erre figyelmeznetek a januárban kiküldött összesítők is.
Hétfőn gazdára talált a Gobbi Hilda által alapított Aase-díj mellett a Domján Edit-díj, a Prológ-díj, valamint a Bálint Lajos-vándorgyűrű a napokban, a Bajor Gizi Színészmúzeumban.
A 63 éves színész-rendező az amerikai filmakadémia kormányzói díjátadóján vehette át az elismerést. Korábban négy alkalommal is Oscar-díjra jelölték.
Esélytelennek tűnik, hogy a mesterséges intelligencia valaha is elvenné a zeneszerzők kenyerét: elég csak végignézni az idei Artisjus könnyű- és komolyzenei díjazottjainak munkásságán.
Az elmúlt hétvégén a budapesti Három Hollóban adták át a Szépíró-díjakat, melyek az elmúlt évek során fokozatosan bővülő, a hazai irodalmi szcénát meghatározó díjcsoportnak tudhatunk. Idén újra ebben a csokorban ítélték oda a Géher István nevét viselő műfordítói elismerést, amely az Alternatív Tóth Árpád-díj jogutódjaként született meg.
Tarolt az Elskling (Szerethető), de a Kristály Glóbuszt egy nem várt műnek ítélték.
Véget ért a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja, melynek fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata érdemelte ki.
A 2023-as hazai filmek legjobbjait emelték piedesztálra pénteken a 61. Magyar Filmkritikusok díjátadóján a MÚOSZ Sajtóházában.
Díjakkal sok mindent lehet tenni. Normális esetben az azt megilletőnek lehet odaítélni, s ennek folyományként köszönettel elfogadni.
Tizenöt jelölésből hetet váltott díjra a Blokád című, taxisblokád eseményeit feldolgozó film a Magyar Mozgókép Gálán, melyet Veszprémben rendeztek meg szombat este.
A nyerteseket az egyesület vezetősége által ad hoc kijelölt szakmai zsűrik ajánlása alapján választják ki.
A filmipari szabályok szerint úgy pontos a sikerünk, hogy egy többségi francia film magyar rendezője kapott Arany Pálmát, aki immár Párizsban él.
Hosszú évek óta most először lehetett átütően érezni az új utat, amely mögött Carlo Chatrian művészeti igazgató munkája áll.
A Covid-vakcina kifejlesztéséért díjak sorát elnyert kutatóbiológus az ünnepség után elmondta, vizsgálják az mRNS-technológia alkalmazhatóságát a daganatos megbetegedések kezelésére is
A fővárosban a legnagyobb a gond, ahol a Budapesti Ügyvédi Kamara már nem csak a BRFK-nak, hanem a Készenléti Rendőrségnek is hitelez.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) jövőre az infláció duplájának megfelelő bevételemelkedésre számíthat, amely a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető konzorcium bevétele lesz.
A roma aktivista a zsűri, az aHang a közönség díját kapta.
A motorosok számára az országos heti autópálya-matrica csaknem 72 százalékkal, a személyautók számára az országos havi matrica csaknem 71 százalékkal lesz drágább januártól, míg az éves díjak öt százalék körül emelkednek. A teherautósoknál már októbertől emelik a díjakat.
A díjazottkánál voltak jobb filmek is a Berlinálén. A zsűri azonban úgy döntött, hogy a fődíjat, az Arany Medvét a spanyol színekben induló, Carla Simón rendezte Alcarrás című alkotásnak ítéli.
A Széchenyi-díjas biokémikusnak ez már a sokadik elismerése, amelyet az a koronavírus ellen használt mRNS-vakcinák kifejlesztéséért kapott.
Több csomagáras szolgáltatást vár el a bankoktól az MNB; a jegybank szerint ez elengedhetetlen az azonnali fizetés széles körű elterjedéséhez.
Véget ért a 2021 első nagy filmfesztiválja, a Sundance. A díjazott művek emberi drámákra fókuszálnak.
Ötvenhat hazai és határon túli magyar kiadó százkilenc könyvvel pályázott a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) által szervezett Szép Magyar Könyv versenyre, amelynek keretében magyar szerzők, magyar nyelven írott, könyvesbolti forgalomban megjelent könyveit díjazzák évről évre.
Várallyay Petra hegedűművész, jazz-zongorista, zeneszerző a fiatal generáció kivételes tehetsége. A Zeneakadémián nemrégiben mutatta be első hegedűversenyét, jazztriójának új lemeze pedig elnyerte az Independent Music Awards közönségdíját.
Mintegy 6 millió ügyfél kapott a napokban tételes kimutatást banki költségeiről. Egyelőre nem rohamozták meg a pénzintézeteket, hogy számlájukat olcsóbbra cseréljék.
Az eddigi tesztek alapján biztosnak látszik, hogy március 2-án új időszámítás kezdődik a hazai bankolásban, és elindul az azonnali fizetés rendszere. A banki árazás azonban egyelőre nem változik.