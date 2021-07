Megszállta kormánypárt a sportot

Szabó Tamást, a Győr nemzetközi igazgatóját választották a női kézilabda klubok érdekvédelmi szervezetének elnökévé.

A Women Forum Club Handball (WFCH) elnevezésű tömörülést azzal a céllal hozták létre az alapítók, hogy a társaság a korábbinál hatékonyabban képviselje a különböző nemzetközi kézilabda sorozatokban (Bajnokok Ligája, EHL, EHF-Kupa) induló klubok érdekeit. Sok esetben ugyanis nem állt fenn az érdekegyezés az európai szövetség és a klubok vezetői között, ami semelyik félnek nem volt hosszútávon elfogadható. A 2014-es alapítás óta három magyar elnök irányította a szervezetet, először az akkor még győri ügyvezető, Kelecsényi Ernő, majd a Ferencváros szakosztályelnöke, Jeney Zsolt Ákos, májustól pedig Szabó Tamás. Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes alakulat nemzetközi igazgatóját a budapesti Final Four alatt úgy választották meg, hogy a titkos voksoláson jelen sem tudott lenni, mert csapatával épp a budapesti buborékban töltötte mindennapjait. „Óriási megtiszteltetés, amit így még értékesebbnek érzek, egyúttal köszönöm a győri klubvezetés, dr. Bartha Csaba elnök támogatását is” – kommentálta a választás végeredményét Szabó Tamás, aki elmondta: hivatalosan az előző hónap végén Németországban iktatták be. A WFCH célja a klubok érdekeinek képviselete az Európai- és a Nemzetközi Kézilabda Szövetségben. Szerinte a Covid utáni időszak kifejezetten izgalmas, kihívásokkal teli intervallum lesz, amelyben sok lehetőség kínálkozik a klubérdekek képviseletére. Kijelentette, a szervezetnek a korábbi vezetés munkájának köszönhetően már van súlya, és nem lehet megkerülni a legfontosabb döntések meghozatalakor. Úgy fogalmazott, Jeney Zsolt Ákos és az ő programja között apróbb különbségek voltak, „jó vele együtt dolgozni, nincs konfliktus, de az általam képviselt vonal jobban megfelelt a kluboknak”, mondta. Kijelentette, az európai szövetség és a klubok ugyanazon a platformon helyezkednek el, hiszen egy Eb-n vagy vb-n ugyanazok a játékosok játszanak, mint a BL-ben vagy az egyéb európai kupákban. Ráadásul a csarnokok is jobbára ugyanazok, ezért jogos az igény, hogy a klubok, játékosok érdekei is hatványozottabban érvényesüljenek. „Folyamatos az egyeztetés az európai szövetség vezetésével, hiszen például a játékosok napi díjának megállapítása, konkrétan emelése az egyik cél. Az olimpia alatt a klubok játékosai a válogatottakban játszanak, ahogy a hivatalos válogatott napok, tornák, rendezvények idején is. Ilyenkor a klubok fizetett alkalmazottai nem állnak a csapatok rendelkezésére, ezért úgymond kárpótlás illeti meg azokat a csapatokat, amelyek játékosaikat a válogatottak rendelkezésére bocsátják. Ebből az összegből pedig az összes válogatottat adó klub részesül” – említette Szabó az egyik nagy előrelépést. A döntés egyébként mindkét magyar BL-szereplő klubot érinti, hiszen a Győr 12 játékosa játszik a tokiói olimpián a különböző válogatottakban, míg a Ferencvárosból nyolcan utaznak a magyar nemzeti csapattal a játékokra. Egyelőre hatvan klubot tömörítenek, de szervezetük nem zárt, bárkit szívesen látnak, például van már angol együttes is a WFCH-ban. „A profik mellett a teljes női vonal képviselete a cél. A kézilabda jövője, stabilitása a tét, hiszen néha felvetődik, hogy sportágunk egyáltalán az olimpia programján maradhat-e.” Kérdés persze, hogy egy Győr szinti topcsapat hol ér össze az angol amatőrökkel, de Szabónak erre is van válasza: „Nyilván köszönő viszonyban sincs egymással, és nem is lenne szerencsés a kettőt összehasonlítani, hiszen egészen más célok vannak itt és ott. Ugyanakkor ez a megbízás és poszt nem a Győr képviseletét jelenti, nem csak magunkat képviseljük, és nagyon nem lenne jó irány, ha itt leragadnék. Nekem a szervezet összes klubjáért kell kiállnom, nincs Győr vagy Ferencváros, Bucuresti vagy Brest, csak egységes fellépés. A kluboknak közösen kialakított álláspontját kell képviselnem. Aztán majd meglátjuk, a pályán ki nyeri a meccset.”