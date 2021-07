Haza – és élet! - Kuba új vezetője régi módszerekkel töri le a tiltakozást

Már mártírja is van a rendszerellenes megmozdulásoknak.

A kubaiakról mindenki tudja, hogy élnek-halnak a zenéért. Mostanság egy Patria y Vida (Haza és Élet) című dal a kedvencük, amelyet Miamiban élő kubai-amerikai hip-hop sztárok, például Yotuel Romero és Alexander Delgado közösen adnak elő a hazai Maykel Osorbóval és El Funky rapperrel. A YouTube-on már csaknem hatmillió nézőnél jár a videóklip, amely felpanaszolja a kubaiak szegénységét, az élelmiszerhiányt, a romos Havannát és már címében is elveti Fidel Castro egykori jelmondatát: Patria o muerte!, azaz Haza vagy halál…

A „Haza és Élet!” a mostani tüntetéssorozat egyik leggyakrabban skandált rigmusa.

A megmozdulások vasárnap kezdődtek a Havannához közeli San Antonio de los Baňosban és a délkeleti Palma Sorianóban. Az embereknek elegük lett a már egy hete tartó áramszünetből és abból, hogy nem lehet Covid-oltáshoz jutni. A demonstrációk hírére aztán ezrek vonultak országszerte az utcára és a jelszavak pillanatok alatt kibővültek a szabadság követelésével, a diktatúra elítélésével. A megfigyelőket, mint általában, most is váratlanul érte a tömegmegmozdulás, amely mostanra az elmúlt negyedszázad legnagyobb politikai megrázkódtatásává vált. A szigetországban tényleg „minden összejött”. Tavaly még sikerült viszonylag alacsonyan tartani a Covid-19 okozta megbetegedések számát, 2020 végéig 1500-an haltak bele a kórba. Kuba saját egészségügyi rendszerében és gyógyszeriparában bízva nem vásárolt külföldi vakcinát, hanem önálló fejlesztésbe fogott. Mostanra biztató eredményekkel kecsegtet az oltóanyag előállítása, de közben megugrott a fertőzésszám. Vasárnap például hétezer új esetet és 31 elhunytat jelentettek. A rendszer bírálói nem bíznak a hivatalos adatokban, szerintük a kórházak sok helyen már alig győzik a terhelést. Az emberek egyelőre hiába szeretnének védettséget szerezni, az oltási kampány csak döcögve indul. Ehhez járul a turizmus csaknem teljes kiesése, ami miatt az ország gazdasága tavaly 11 százalékkal zsugorodott. Az infláció viszont megugrott és ismét elharapóztak a korábban is előforduló gazdaságossági áramszünetek. Egyre nehezebb, pesóért már szinte lehetetlen élelmiszert szerezni, a dollárért árusító boltokban pedig „elfogyott a készpénz”, ezért csak hitelkártyával lehet vásárolni, ami még azoknak a kubaiaknak is megoldhatatlan, akiknek amúgy lenne valutájuk. Ha mindez nem lenne elég, áprilisban fejeződött be a hatalom átadása a vezetők új nemzedékének. A 61 éves Miguel Díaz-Canel ekkor vette át az államfői poszt után a Kubai Kommunista Párt elnökségét is a 90 éves Raúl Castrótól. Bár az átmenet tervezett, óvatos és fokozatos volt, a kubaiak most érthető módon igyekeznek próbára tenni az új gárda keménységét.

A válasz villámgyorsan érkezett és a Castro-rendszerhez méltóan keménynek bizonyult: Havannában hétfőn egy 36 éves férfi már bele is halt a rendőrökkel való összecsapásba, sokakat megvertek, csaknem száz embert pedig őrizetbe vettek.