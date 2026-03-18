Donald Trump nem sokkal korábban közölte, megtiszteltetés lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát.
Miguel Díaz-Canel hangsúlyozta, hogy az országa szuverén.
Már mártírja is van a rendszerellenes megmozdulásoknak.
A 90. életévében járó Raul Castro ugyan visszavonul, de azt ígérte, „fél lábbal” még benne marad az ügyekben.
Történelmi pillanat jön el a kommunista ország életében holnap, a tervek szerint ugyanis elindul a folyamat, amelynek végén Raúl Castro távozik az elnöki posztról. Radikális változásra azonban aligha lehet egyelőre számítani.