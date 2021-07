Hosszú, heves esőzés, természeti csapások sora sújtja Németországot

Az angol válogatott egyik játékosa a brit belügyminisztert is felelőssé tette a kialakult feszültségért.

Súlyos gyűlölethullám árnyékolja be az angol válogatott jó szereplését a vasárnap este befejeződött foci EB-n. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Olaszországgal szemben tizenegyesekkel elvesztett döntő után már hajnalra minősíthetetlen rasszista szitkozódások és fenyegetőzések jelentek meg a közösségi oldalakon a büntetőket kihagyó három fekete játékossal, Marcus Rashforddal, Jadon Sanchóval és Bukayo Sakával szemben. Különösen megalapozatlannak és fájónak tűnt a jóérzésű drukkerek számára Rashford megbélyegzése, hiszen a Manchester United 23 éves középcsatára a pályán elért kiemelkedő sikerei mellett elismerést vívott ki magának politikai aktivitása és jótékonysága miatt is. Kitüntetésben részesült, amiért a járvány idején látványos hátraarcra kényszerítve a kormányt biztosította, hogy hátrányos helyzetű gyermekek az iskolák zárvatartása ellenére részesüljenek ingyenes meleg ebédben. A fajgyűlölő támadások során nem pusztán a "megszokott", majmot és banánt ábrázoló piktogramokkal és "menj vissza a hazádba" stílusú üzenetekkel ostromolták a játékosokat, hanem vandálok megrongálták Marcus Rashford manchesteri köztéri freskóját is. Szerencsére a graffiti művész, Akse P19 már kedden helyreállította a falfestményt, a rajongók pedig később a nagy becsben tartott középcsatárt méltató szöveges és képes üzeneteket, szívecskéket és egyéb kedveskedő tárgyakat helyeztek el a freskó közelében. Rashfordot meghatotta a gesztus, Twitteren fejezte ki háláját a rajongónak. A játékos korábban egyébként méltósággal jelentette ki, hogy "kész egész nap bocsánatot kérni a kihagyott tizenegyes miatt, de azért nem, ahonnan jön és amit a pályán kívül képvisel".

Marcus Rashford kihagyta Fotó: FACUNDO ARRIZABALAGA / AFP

A futball világát a hosszú évek óta tartó diszkrimináció-ellenes Kick It Out kampány ellenére változatlanul beszennyező botrány a brit kormányt sem hagyta érintetlenül. Gary Neville a Manchester United és az angol válogatott egykori hátvédje, a legbefolyásosabb futballkommentátorok egyike már hétfőn megkérdőjelezte, korábbi rasszista felhangú megjegyéseik alapján Boris Johnson kormányfőnek és Priti Patel belügyminiszternek van-e joguk elítélni a fajgyűlölő megnyilvánulásokat. Még messzebbre ment Tyrone Mings angol válogatott játékos, aki szerint Patel "aktívan támogatta a rasszizmust, amikor nem volt hajlandó bírálni a faji előítéletek elleni tüntetésként féltérdre ereszkedő csapatot kifütyülő szurkolókat". Mint írta, "az nem működik, hogy valaki egy torna elején feszültséget szít, üres gesztuspolitikaként állít be egy a faji egyenlőtlenséget kidomborító üzenetet, majd úgy tesz, mintha el lenne szörnyedve pont, hogy bekövetkezett az, ami ellen mi küzdünk". A kialakult ellenséges hangulat hozzájárulhatott ahhoz, hogy az FA, az angol szövetség visszautasította Boris Johnson felajánlását egy a Downing Street 10-ben, vagy egy királyi palotában rendezett fogadásra, amely az angol válogatott elmúlt 55 évben nyújtott legjobb teljesítmény lett volna hívatott megünnepelni. A kormányfő hivatala gondolkozik azon, mi és mikor lenne jó alkalom az elismerés kifejezésére. Ha a győzelem esetén tervezett rendkívüli munkaszüneti nap nem is valósul meg, Gareth Southgate lovaggá ütése még megfontolás tárgya.

Priti Patel és Boris Johnson Fotó: AFP

A kormányfő abbéli igyekezetében, hogy a megfogalmazása szerint "az internet sötét bugyraiból felszínre került gyalázkadásoknak" egyszer és mindenkorra véget vessen, csúcstalálkozóra hívta meg a legnagyobb közösségi oldalak - Twitter, Instagram, Facebook, stb. - vezetőit és alaposan beolvasott nekik. Figyelmeztette őket, hogy túl lassan távolították el platformjukról az "n-betűs szót és az ikonokat" és nem léptek fel a várt határozottsággal az inzultálókkal szemben. A közösségi oldalak üzemeltetői segíthetnek azonban a rendőrségnek a bűnelkövetők előkerítésében. Az FA jelezte: kész támogatni a megsértett triót a fajgyűlölő megjegyzések szerzőivel szembeni bűnügyi eljárást elindításában, még ha ezt azonosításuk és jórészt külföldi lakhelyük nehezíti is. A rasszista botrány kérdése szerdán a parlamentben is előkerült. Johnson a parlamenti interpellációk során bejelentette: a kormány "gyakorlati intézkedéseket tesz az ügyben és biztosítja, hogy kivétel nélkül száműzzék azokat a mérkőzések látogatásától, akik rasszista támadásokat intéznek futballisták ellen".