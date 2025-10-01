Heves esőzések sújtották Pakisztánt, legalább 25 ember meghalt és 145 megsérült

Több ház össze is omlott az esőzésekben és jégverésben. A miniszterelnök utasította a hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a mentési műveletek ütemét, mivel az ország déli része felé egy óránként 150 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező ciklon tart.