A heves esőzések miatt több száz embert kellett kimenteni, tízezrek maradtak áram nélkül. Hét óra leforgása alatt majdnem két hónapnyi csapadék esett, Volodimir Zelenszkij is megszólalt.
Kedden délután 2 óráig több mint 350 milliméternyi csapadék hullott, amire 1884 óta nem volt példa.
Kelet-Afrikában a legnagyobb a baj, turisták és helyi lakosok is a víz fogságába kerültek, másutt sárlavina pusztított. A hatóságok evakuálást rendeltek el a legkritikusabb helyeken.
Az elmúlt hetekben heves esőzések, áradások pusztítottak, s a természeti katasztrófa száznál is több életet követelt, köztük sok a gyermek.
Több ház össze is omlott az esőzésekben és jégverésben. A miniszterelnök utasította a hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a mentési műveletek ütemét, mivel az ország déli része felé egy óránként 150 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező ciklon tart.
Az ország középső részén lévő Emilia-Romagna tartomány közlekedése megbénult, öt megye víz alatt áll.
Az ausztrál nagyváros délnyugati részén életveszélyes helyzet alakult ki.
Az előrejelzések szerint az ítéletidő a hét végéig kitarthat, s rövid idő alatt nagy mennyiségű, akár 70-120 milliméter csapadék is hullhat.
A heves esőzések miatt több horvát várost is elöntött a víz, a legsúlyosabb a helyzet a közép-dalmáciai Zára (Zadar) városában - közölte hétfőn a horvát közszolgálati televízió (HRT).
A heves esőzések veszélye miatt hétfőre is csaknem az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt tizenkét megyére és a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat vasárnap.
Áradásokat és kisebb sárlavinákat okoztak az elmúlt napok heves esőzései Tirolban, az osztrák tartományban 130 embernek kellett elhagynia otthonát. A helyenként viharos időjárás Alsó- és Felső-Ausztrián is átvonult – számoltak be kedden az osztrák lapok. Sérültekről a hatóságok nem adtak hírt.