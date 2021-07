Három évvel ezelőtti szinten az üzemanyagforgalom

Az esztergomi luxusszálloda vendégeinek reggelire is „hűha élményt” ígér a Vál-Völgye Pékség.

Hernádi Zsolt luxushoteljében Mészáros Lőrinc kiflijét ehetik reggelire a vendégek – írja az mfor.hu . Megjegyezték, a Mol-vezér cégének érdekeltségébe tartozó, júliustól működő Grand Hotel Esztergomban egy luxusétterem is nyílt. A Vál-Völgye Pékség a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a fogások mellé az ő termékeiket szolgálják fel. „Amikor elindítottuk a pékséget, akkor az vezérelt minket, hogy az éttermeknek és a hoteleknek kiváló minőségű termékeket szállítsunk. Ha van pár szabad napotok, és pihenni szeretnétek, akkor nézzétek meg a nyitási ajánlatot náluk, és egyetek vadkovászos kenyeret vagy egy vajas kiflit reggelire. A vendégek ma már joggal várják el, hogy az étkezéseknél is meglegyen a »hűha« élmény” – fogalmaztak. Az mfor.hu megemlíti, az alcsútdobozi Vál-Völgye Pékség Kft. többségi tulajdonosa a Búzakalász 66 Kft., amely pedig Mészáros Lőrinc felcsúti nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozik. A friss pékárú gyártásával foglalkozó cég csak tavaly nyáron jött létre, 2020-ban így 63,3 millió forint árbevétel mellett 4,5 millió forint nyereséggel zárt. Amint arról a Népszava is beszámolt, július 1-jén egyszerre nyitott meg a Hernádi-féle közpénz-milliárdokból is épült luxusszálloda és a mellette lévő önkormányzati üzemeltetésű élményfürdő. Ennek érdeke4ssége, hogy a város fideszes polgármestere nem más, mint az üzletember unokaöccse, és együttműködésük alapján a fürdőbe látogató szállóvendégeknek nem kell kifizetniük a borsos árú napijegyet.