Biden a demokratáknak: Legyetek erősek és bátrak!

A liberálisok az amerikai életformát jelentősen átalakító programon dolgoznak. Sietniük kell, mert nyakukon a következő választás.

Csomó mindent meg fogunk oldani – mondta Joe Biden és valóban, 3500 milliárd dollárból elég sok dologra futja. Sőt, ha még a szűken vett infrastruktúra fejlesztésére szánt 600 milliárdot is ideszámítjuk, akkor már 4100 milliárdról van szó, ami 26 évi magyar GDP-nek felel meg. Kis gond, hogy a csomó minden megoldásához előbb törvényhozási többségre lenne szükség, ami a szenátus esetében azt jelenti, hogy minden egyes liberális voks és Kamala Harris alelnöké is kelleni fog, mert a republikánusok közül nem lehet átszavazókra számítani.



A tét azonban megéri az erőfeszítést, mert a csomag jelentősen átalakítaná az Egyesült Államokat: például a 3 és 4 éveseknek bevezetné az állami óvodát, ingyenessé tenné a kétéves főiskolai képzést, drasztikusan csökkentené a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök, így a hallókészülék árát, kiterjesztené az idősek egészségügyi ellátását és állandó letelepedési engedélyt, „zöld kártyát” adna az illegális bevándorlók bizonyos csoportjainak.

A száztagú szenátusban most 48 demokrata párti és 2 hozzájuk számítható független politikus ül. Az elnök szerdán velük ebédelt és mint az egyik jelenlévő elmondta a New York Timesnak, azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy „legyetek egységesek, erősek, nagyok és bátrak”. Az utóbbi azonban nem megy könnyen egy-két olyan szenátornak, aki jobbra billenő államokban szeretné megőrizni helyét a jövő évi időközi választáson. Ahhoz, hogy a szenátorokhoz kerüljön a törvény, annak előbb a képviselőházon kell túljutnia, ahol a Demokrata Pártnak szintén csak szűk többsége van. Nancy Pelosi házelnök mindenesetre megelőlegezte a sikert és a párt támogatóinak írt szerdai levelében úgy fogalmazott, hogy „a költségvetési megállapodás az amerikai emberek győzelme, történelmi, nemzedékenként egyszer adódó haladást jelent országszerte a családoknak”. Az ördög ezúttal is a részletekben van – például abban, hogy miből fogják mindezt fizetni. Az az elképzelés, hogy ezentúl a multinacionális vállalatok és a leggazdagabb befektetők vállaljanak nagyobb részt a társadalom terheiből. Biden megígérte, hogy nem emeli az évi 400 ezer dollár (mintegy 120 millió forint) alatti jövedelemmel rendelkező családok adóját. Csakhogy a Demokrata Párt radikális szárnya ragaszkodik ahhoz, hogy vessenek ki büntetővámot az üvegházhatású gázokat kibocsátó országokból érkező termékekre, például a Kínából származó elektronikai cikkekre, ami akár minden réteget sújtó extra adóként is értelmezhető. Ugyanakkor a csomag jelentősen kizöldítené az amerikai gazdaságot és felgyorsítaná az elektromos közúti járművek elterjedését. A gigantikus összegekről szóló jogszabályt még az augusztusi törvényhozási szünet előtt össze akarják állítani és legkésőbb szeptemberben elfogadni. Később ugyanis már kezdődik a 2022-es időközi választásokra ráforduló előválasztási kampány, ami még nehezebbé teszi a többség egyben tartását.