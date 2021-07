"Annyit se keres egy kezdő tanár, mint a fagyis a strandon"

Több tankerületben nem szakmai alapon választottak vezetőket, a tanárok ezért is félnek a szabad véleménynyilvánítástól - állítja Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

"Csak egy szikra kell" és sztrájkkal indulhat az új tanév - nyilatkozta a minap az ATV-ben. Elődje, Galló Istvánné már 2016-ban is azt mondta, a tanárok körében a "hamu alatt izzik a parázs". Meddig kell még várni erre a szikrára? Rengeteg tárgyaláson vagyunk túl, ahol az oktatásirányítás elismerte az összes olyan követelésünket, amelyekkel jobb munkakörülményeket teremthetnénk az iskolákban. Aztán az elismerésből hitegetések lettek, ígérték, a javaslatok a kormány elé mennek, aztán a kabinet lesöpörte azokat. Majd jött a covid-járvány, felfüggesztettük a sztrájkbizottsági munkánkat. Pedig továbbra is azt látjuk, a kormány nem foglalkozik a problémákkal, mint amilyen például az egyre súlyosbodó tanárhiány.



Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár nyári ellenzéki "slágertémának" nevezte a tanárhiányt, ebből az következik, szerinte nincs gond. Kinek van igaza? Pontosan tudják, mi a valós helyzet, a KRÉTA-rendszerben vezetett statisztikákból mindent látnak. Jó lenne nem eljutni oda, hogy az élet bizonyítsa be, kinek van igaza. Tudható, hogy hamarosan mintegy hatezer kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt, a pedagógusok átlagéletkora is 55 év körül van. Ha ide vesszük a nők kedvezményes nyugdíjlehetőségét is, még magasabb lehet a rendszerből kikerülő pedagógusok száma. Miközben az újonnan belépő, fiatal tanárok száma alacsony, alig 2000-2200-an vannak, akik diploma után két évvel az első minősítő vizsgájukat leteszik. Majd sokan közülük is rájönnek, hogy máshol többet kereshetnek, és korán elhagyják a pályát. Aki tud, menekül. Leginkább azok maradnak, akik abban reménykednek, a nyugdíjig hátralévő néhány évet valahogy kihúzzák. Van olyan budapesti "elitkerületi" iskola, ahol tizenkét meghirdetett álláshelyre két tanító jelentkezett. Maruzsa Zoltán bármit mond, várjuk ki a szeptembert, és egyre nyilvánvalóbbá válik majd, mekkora a baj. Hangsúlyozom: az oktatásban jelentkező problémák nemcsak a pedagógusok ügye, hanem az egész társadalomé.



Az érdekvédelmi szervezetek évek óta kongatják a vészharangot, mégsincs gyökeres változás. Újból megkérdezem: mi lehet az a pont, amely megcsiholja azt a bizonyos "szikrát"? A PSZ által szervezett 2016-os esernyős tüntetés komoly társadalmi üzenet volt. De miért nem történik semmi? Azért, mert olyan élethelyzetek adódnak, amikor a kollégáink hivatástudata mindent felülír. Készítettünk több kutatást, ezekből kiderült például az, hogy a covid-járvány alatt a többség félt bemenni a munkahelyére, ennek ellenére, amikor kellett, mégis ott voltak az iskolákban, mert nem hagyhatták magukra a gyerekeket. Erre játszik a kormány, ami gyalázatos. Miközben egy öt éve dolgozó tanítónő, aki egyedül neveli a gyerekét, létminimum alatt él. Egy pályakezdő kollégának szintén nettó 150 ezer forint körüli a fizetése, ami nagyjából arra elég, hogy az albérletét kifizesse. Ezért megy el nyáron táboroztatni 700-800 forintos órabérért is, amit ráadásul nem is pénzben kap meg, hanem élelmiszer-utalványban. Annyit se keres, mint aki a fagyit árulja a strandon. Nemrég kaptam hívást egy fiatal kollégától, zokogva kérdezte, ez az életpálya? És egyszerűen nem tudtam mivel vigasztalni. A bomba bármikor robbanhat.

Nyilatkozta, ha a pedagógusok ősszel sztrájkolni akarnak, a PSZ megszervezi. Ennyi a dolga a szakszervezetnek, a szervezés? A sztrájktörvényből adódnak kötelezettségek, a még elégséges szolgáltatásokról szóló egyeztetéseknek el kell kezdődniük. Mindig ezzel van a legnagyobb baj, meg a beszűkített lehetőségekkel, amelyeket a törvény megenged a szakszervezeteknek. De az első lépés, hogy megnézzük, mire hajlandók az oktatásban dolgozók. Elindítottunk egy felmérést, jelenleg négyezer körüli a válaszadók száma, a végső eredményeket augusztus végén fogjuk értékelni és eldöntjük, hogyan tovább. A felkészülés a sztrájkra nem két perc, de mindent előkészítettünk, ha a kollégák azt mondják, ezt várják el tőlünk, a folyamatot abban pillanatban el tudjuk indítani.