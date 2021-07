Kisfilm készült az önkormányzati forráselvonásokról

Budapest főpolgármestere jónak tartja a harmadik oltás lehetővé tételéről szóló kormánydöntést, de nem elégségesnek

Újabb fontos győzelmet aratott az ellenzék: a kormány elismerte, hogy szükség van harmadik oltásra a kínai Sinopharm vakcinával oltott idősek esetében – mondta Karácsony Gergely főpolgármester Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli bejelentésére válaszul, miszerint a kormány lehetővé teszi a harmadik oltás felvételét. Budapest ellenzéki vezetője azonban továbbmenne ennél, úgy véli, a kormánynak kampányt kellene szervezni a Sinopharm oltást kapott 60 év felettiek körében az újra oltás okán, hiszen körükben nagyon kétséges, hogy védettek-e a koronavírus fertőzéssel szemben. Márpedig negyedik hullám lesz, bár remélhetőleg nem olyan erős, mint az előzők.

Karácsony kiemelte, hogy a kormány ezúttal is a fővárosi önkormányzat nyomában kullog, ahogy ez történt a maszkviselés elrendelésekor, a tanárok szűrésével és most a Sinopharm oltással kapcsolatban is.

A miniszterelnök-jelölt szerint a kormány komoly szakmai hibát követett el azzal, hogy olyan vakcinával oltotta a 60 év felettieket, amely esetében maga a gyártó sem ajánlotta az idősek körében való használatát. A járvány tombolása közepette, amikor még nem állt rendelkezésre elegendő más típusú oltóanyag ez még elfogadható volt, ám később, amikor már volt elég a nyugati vakcinákból is, már semmi sem indokolta ezt -tette hozzá. A kormánynak nem csak az a dolga, hogy megengedje, hogy beoltsák a védettséggel nem rendelkező időseket, rátestálva egyébként a háziorvosokra ennek minden felelősségét, hanem az is, hogy aktívan részt vegyen a kampány megszervezésében, hiszen a kínai vakcinával oltott, védettséggel nem rendelkezők esetében a nulláról kell indulni, miközben az átoltottsággal így is rosszul állunk.



Karácsony általános és ingyenes antitest-szűrést, valamint a védettséghez nem elegendő antitest mennyiséggel rendelkezők mRNS típusú vakcinával való újraoltását követeli a kormánytól.

A főpolgármester szerint itt az ideje, hogy a kormány tárgyalásokat kezdeményezzen a fel nem használt kínai oltóanyag visszavásárlásáról a kínai kormánnyal, illetve a beszállítókkal, hogy ezzel is enyhítsék az abból származó kárt, hogy a magyar kormány vásárolt a legtöbbet a legdrágább és legkevésbé hatékony oltóanyagból. Karácsony nem kívánta minősíteni sem Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kijelentését, amelyben szakmaiatlannak nevezte a kínai oltás nem kellő hatékonyságára rámutató teszteket, illetve Orbán Viktor miniszterelnök szavait, aki egyenes habókos orvosoknak mondta azokat, akik ezt állítják. A főpolgármester nem egészen érti miről beszélnek, hiszen a Semmelweis Egyetem és a főváros más és más tesztekkel ugyan, de egyaránt arra jutott, hogy a Sinopharmmal oltottak egy részénél – a fővárosi szűrés esetében 24 százalékban, az SE-nél 16 százalékban - nem volt kimutatható elegendő antitest a vérben. A kormány politikai kérdést csinált egy orvosszakmai kérdésből, ami nagy hiba. Szívesen szerepelek egy plakáton Orbán Viktorral, hogy közösen népszerűsítsük az oltást – válaszolta végül arra a kérdésre, hogy a főváros hajlandó lenne-e összehangolni a kormánnyal az oltásokról szóló kommunikációját.