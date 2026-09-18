Messze az egészségügyi többletforrás

Nem lesz fizetős az egészségügy, vagy mégis az lesz, de akkor a "betegek döntik majd el" - nagyjából így foglalható össze, amit Zombor Gábor a Népszabadságnak mondott a rezidensszövetség azon javaslatáról, amely a hálapénz felszámolására bevezetné a fizetős orvosválasztást. Az új egészségügyi államtitkár azt is mondta, egyelőre még nem dőlt el, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen rendszernek.