A politikus állítása szerint maga az önkormányzat jelezte, hogy elegendő lesz kevesebb pénz a feladatellátásra.
A főpolgármester közölte, azonnali tárgyalásokat kezdenek majd az új kormánnyal.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a július 1-jétől induló program új szabályait.
Zugló egyéni képviselőjének megválasztott ellenzékinek a le nem tett, majd pedig letenni nem engedett esküje miatt fogytak el a „politikai forrásai”.
Az aHang riporterei bemutatják, mely ellenzéki vezetésű települések, kerületek húzták a rövidebbet a járványidőszak alatt vidéken és Budapesten egyaránt.
A hatóságok szerint 30 százalékkal növekedtek a gyanús pénzügyi mozgások.
Óriási összegek sorsáról döntött szombaton a kormány, mindebből az egészségügynek jutott a legkevesebb.
A magyar kormány tisztában van azzal, hogy a következő uniós gazdasági ciklusban kevesebb pénz jut Magyarországnak, ezért egyre nagyobb mértékben Eurázsia felé kacsingat, pótlandó a kieső forrást.
Az állami forrásból új életre keltenék a a Duna-Dráva Nemzeti park leromlott ökoszisztémáját, és javítanák a tiszai árvízi védekezést is.
Az Akadémia hét napot kapott, hogy megfogalmazza saját álláspontját Palkovics László terveivel szemben
Megkezdődött a Keleti-főcsatorna felújítása, a munkálatokra a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Tivizig) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) konzorciumi partnereként több mint 3 milliárd forint - 85 százalék európai uniós és 15 százalék hazai - támogatást nyert - jelentették be Debrecenben, a projektindító sajtótájékoztatón. És a jó Németh Szilárdnak is kiosztottak mára egy testhezálló feladatot; a rezsibiztos is sajtótájékoztatót tartott.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a szakmák oktatására fordítható mintegy 1,2 milliárd forintos forrásokból "falt nagy falatokkal" - ezt hadházy Ákos, az LMP társelnöke közölte sajtótájékoztatóján.
Az LMP szerint jelentősen, legalább 50 százalékkal kell növelni az oktatás forrásait, mert azok tavaly reálértéken 12 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2010-ben.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek az Államháztartásról szóló törvény (Áht.) módosításáról, amely a javaslat indoklása szerint biztosítja annak lehetőségét, hogy a kormány valamely kiemelt közfeladat ellátásáról akkor is dönthessen, ha az ahhoz szükséges előirányzat csak később biztosítható.
Az Együtt-PM felszólítja a Fideszt: ne fenyegesse a lakosságot azzal, hogy az a település, amelyen nem a kormánypárt nyer az önkormányzati választáson, nem jut majd fejlesztési forrásokhoz – mondta Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.
Nem lesz fizetős az egészségügy, vagy mégis az lesz, de akkor a "betegek döntik majd el" - nagyjából így foglalható össze, amit Zombor Gábor a Népszabadságnak mondott a rezidensszövetség azon javaslatáról, amely a hálapénz felszámolására bevezetné a fizetős orvosválasztást. Az új egészségügyi államtitkár azt is mondta, egyelőre még nem dőlt el, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen rendszernek.
Nemcsak a magyar kormány új uniós pénzeket elosztó intézményrendszerének vizsgálata miatt nincsenek kifizetések Magyarország számára, hanem a azért sem, mert BruxInfó szerint Brüsszelnek elfogyott a pénze, harmadrészt pedig egy 70 magyar útépítési projekttel kapcsolatos szabálytalanság miatt sem.