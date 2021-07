Roma tévhitek a nemzetiségi listáról

A kormány áthárítja az újabb oltás megválasztásának felelősségét azokra az orvosokra, akik pénteken hallottak először erről a feladatukról.



– Az nagyon jó, hogy végre bejelentette a harmadik oltás lehetőségét a kormányfő – reagált lapunknak Falus András immunológus professzor. Arra a kérdésünkre pedig, hogy melyik vakcinára melyik oltással lehet ráoltani, azt felelte: még nincs kellő tudományos tapasztalat, de nemzetközileg is az a vélemény, hogy az mRNS oltásokkal (Pfizer, Moderna) lehet alkalmas erre. A vektoros vakcinák esetében (AstraZeneca, Janssen, Sputnyik) nem szerencsés újabb vektorost adni, mert a vektorra is kialakul egyfajta „érzékenység.” Ezekre is ajánlható a mRNS vakcina. A Sinopharmra valószínűleg nincs értelme rátenni egy újabb Sinopharmot, mert kiszámíthatatlan, hogy mekkora immunitás épült fel az eddigiekben az érintettekben. A legvalószínűbb jó megoldás, ha ők harmadik vakcinaként egy Pfizert kapnak. Ezt követően pedig néhány hét múlva meg kellene mérni az antitestszintet és annak függvényében dönteni, szükséges-e számukra egy második Pfizer oltás is. Falus András szerint ezeket a kontroll vizsgálatokat térítésmentesen kellene biztosítani. „Sőt a mai bejelentés alapján evidensnek tartom, hogy erre kell lennie központi finanszírozásnak. Iszonyú sürgős lenne, hogy az a félmillió idős ember, aki a kínai gyártó adatközlése ellenére is, Sinopharmot kapott, mielőbb megkapja az újabb oltását, mert a delta vírus, már ott van Szlovákiában, Ausztriában és hatszor olyan gyorsan fertőz, mint az eredeti vuhani.” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy vajon annak is ajánlja-e harmadik oltást, aki például az év elején kapott Pfizert, azt mondta: akinek van két oltása, az nagy valószínűséggel védett a delta ellen is. Ha valaki ennek ellenére megfertőződik enyhe lefolyású megbetegedésre számíthat. Valószínűleg azonban egy év múlva, ahogyan az influenza-oltásoknál szokásos, mindenkit újra kell majd oltani. Hozzátette: engem februárban oltottak, és hiszek abban, hogy védett vagyok. Nehéz két hét előtt állnak az oltásszervezők, ha teljesíteni akarják Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentett céljait. A kormányfő ugyanis azt mondta: a kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től. A harmadik oltás felvételére – tette hozzá – a második után négy hónappal lesz lehetőség, de ettől orvosi javaslatra el lehet térni. Az is az orvos döntésétől függ, hogy kit, mivel oltanak. A bejelentés egyik legnagyobb kérdése az: a döntési joggal felruházott orvosok mi alapján javasolhatják majd bárkinek, hogy a második oltás után mikor kaphat harmadikat és az milyen típusú legyen? Szabadon kell dönteniük vagy kapnak szakmai protokollt? A háziorvos vagy az oltópontokon dolgozó doktor dönthet majd erről? Lapunk ezeket a kérdéseket is megpróbálta tisztázni, megkerestük a humántárcát és az operatív törzset is, ám csak annyit írtak: a részletekről időben adnak tájékoztatást. Ezért az időseket „személyesen fel fogjuk keresni.” A házról-házra járásba bevonják a háziorvosokat, orvostanhallgatókat, rezidenseket is, nekik kell az időseket – miként a miniszterelnök fogalmazott – „rávenni, vegyék fel az oltást.” A kormányfő beszélt arról is, hogy a fiatalabbak oltása jól halad: a 16-18 év közöttiek átoltottsága 45 százalék körül van, a 12-15 év közöttieknél pedig 13-14 százalék körül mozog. Utóbbi miatt azt is bejelentette, hogy a szeptemberi iskolakezdés előtti két napon, hétfőn és kedden minden iskolában oltanak, ekkor valamennyi gyerek megkaphatja a védőoltást, akinek van szülői beleegyező nyilatkozata.

Sinopharmra szabott harmadik dózis

Egyfajta burkolt beismeréssel is felér az, ahogy a kormány az oltások harmadik körét időzíti. Az önmagában is meglepő, hogy a kormányfő beszámolója szerint a második oltás után már négy hónappal beadnák a harmadik dózist: az eddigi – csekély – nemzetközi gyakorlat ugyanis általában fél év, ráadásul kedden az egészségügyért is felelős Kásler Miklós is ezt az intervallumot emlegette. A meglepő időzítésre magyarázatot adhat az: így tudják a legtöbb Sinopharmmal beoltott idősnek beadni a harmadik dózist még jóval az őszre várt negyedik járványhullám előtt . Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai jól mutatják, hogy a kínai vakcina esetében mekkora különbséget jelent az, ha a második oltás után nem 6 hanem már 4 hónap után beadhatják a harmadikat. Ha Bahreinhez és az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan Magyarországon is fél év lett volna az ajánlás, akkor csak szeptember közepétől-végétől kezdődhetett volna el a Sinopharmmal oltottak harmadik köre. Magyarországon ugyanis február 24-én kezdték el tömegesen használni a kínai Sinopharmot, így – mivel a két dózis beadása között 28 napnak kell eltelnie –, először március közepétől, az év 12. hetétől vált esedékessé több tízezer embernél a második adag vakcina. Ők pedig, ha hat hónapot írtak volna elő a második és a harmadik vakcina között, csak szeptember közepétől-végétől lettek volna jogosultak az újabb vakcinára. Ez viszont már kockázatos, hiszen a szakértők szerint ősszel érkezhet a negyedik hullám. Azzal viszont, hogy 6 helyett csak 4 hónap lett az előírt várakozási idő, minden az ellenkezőjére fordult: a Sinopharmmal kétszer oltottak nagy többsége már az elsők között, augusztus elején megkaphatja a harmadik oltást. Összesen eddig mintegy 560 ezer hatvan feletti magyar kapott két adag Sinopharmot, ráadásul közülük 453 ezren április 11-ig megkapták a második vakcinát is. Vagyis a négy hónapra rövidített időintervallummal elérték, hogy az idősebb Sinpharmosok mintegy 80 százaléka augusztus elején hozzájut a harmadik oltáshoz. Szeptember 2-ig további 42 ezer 60 év feletti sinopharmos kerül sorra, október 6-ig pedig még majd 50 ezren, legkevesebb 14 ezer honfitársunknak azonban tovább kell várnia. Szintén szembetűnő, hogy más vakcinákkal oltott idősek körében nem okoz ilyen drámai különbségeket az, hogy 6 helyett csak 4 hónapot kell várni az újabb oltásra. Míg a korcsoport Sinopharmhoz jutó tagjainak túlnyomó többsége, úgy 80 százaléka augusztus 1. és 11. között jogosulttá válik a harmadik oltásra , a 60 év felettiek pfizeresek kicsivel több mint harmadára, a szptunyikosak 36 százalékára, az astrazenecások 1,6 százalékára, és a modernások 38 százalékára igaz ugyanez. Mindezek alapján úgy tűnik: az Orbán-kormány kifejezetten a kínai vakcinára szabta a harmadik körös oltóakciót. Ebben pedig szerepet játszhatott, hogy a nagylétszámú mintavételen alapuló ellenanyag vizsgálatok azt mutatták: a Sinopharmmal oltott idősek jelentős hányadában nem alakult ki mérhető védettség.