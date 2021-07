Orbán Viktor felajánlotta segítségét az MSZP korábbi elnökének kezeléséhez

Korszerűbb, kényelmesebb, pontosabb közlekedést ígér a MÁV az utasoknak. Szeptembertől a felújított csarnokot is megnyithatják.



Szombat éjjel véget ér az egyhónapos átfogó karbantartás a Nyugati pályaudvaron, és július 18-ától, vasárnaptól – a veresegyházi vonal kivételével – visszaáll a karbantartás előtti forgalmi rend, a munkák ideje alatt más budapesti állomásokra átirányított vonatok visszatérnek a Nyugatiba – közölte honlapján a MÁV. Kiemelték, komfortosabb, színvonalasabb környezet, de egyben jelentősebb karbantartáson áteső pályahálózat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközlekedés is várja az utasokat, s ez a csarnok tanévkezdésre várható újranyitásával egészül ki.

„A járványhelyzet időszakát leszámítva, éves szinten csaknem 18 millió utast fogadó, 144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlan volt a pályahálózatának átfogó karbantartása és az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciója” – tették hozzá.

Felsorolták, hogy mi újult és újul meg pontosan az átlagosan naponta több mint 500 vonatot fogadó és indító pályaudvaron: több mint három kilométer vágányt építettek át, vágánycserét végeztek mintegy 1600 méteren, váltókat és talpfákat is cseréltek. A felsővezeték-hálózaton több mint 5 kilométeren cserélték a kereszttartókat és az azok alatti, 4200 darab iránysodronyt, 1400 darab porcelán szigetelő helyett pedig kompozit szigetelőket építettek be, korszerűsítették a biztosítóberendezéseket. Megújult az utastájékoztatás, megkezdődött az akadálymentesítés kiépítése is.

„A csarnok tetőfelújítása augusztus végéig tart, a teljes tetőszerkezet átépítése pedig 2022. második negyedévében fejeződhet be a tervek szerint” – hangsúlyozta a MÁV.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója a munkálatok helyszínén tartott pénteki sajtótájékoztatón a pályaudvar jövőjét is vázolta. Mint mondta, a pályaudvart tovább kell fejleszteni, hiszen Budapest környékén óriási igény van arra, hogy többen közlekedjenek vonattal. Modellezésük szerint a napi 50 ezres utasszám 20 év alatt 100 ezerre nőhet, az évi 18 milliós utasszám megközelítheti a 40 milliót a következő évtizedekben. A vezérigazgató azt ígérte: a kormány megbízásából a BFK a MÁV-val együtt még az idén kiírja azt a nemzetközi tervpályázatot, amely „megálmodja a 2030-as Nyugati pályaudvart”.