Lukasenka nem áll le: ismét újságírókat és civileket záratott börtönbe

A szervezet arra számít, hogy a delta variáns fog a leginkább elterjedni világszerte.

- írja beszámolójában az ABC News. Jelenleg négy olyan veszélyes vírusmutáció létezik, amelyet a görög ábécé betűivel jelölnek. Ezek közül a legújabb, a delta, amelyet Indiában észleltek és már több mint 111 országban azonosítottak. Az Egyesült Államokban az összes fertőzés hatvan százalékáért ez a vírustörzs tehető felelőssé. "Arra számítunk, hogy ez lesz a világszerte terjedő domináns törzs, ha még nem az" - mondta el a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A szervezet arra figyelmeztet, a vírus terjedésével a jövőben olyan új változatok jelennek meg, amelyet még nehezebb lesz ellenőrzés alatt tartani. Sok ország azonban nem rendelkezik elegendő vakcinakészlettel. Az Oxfordi Egyetem Globális Változás Adatlaborja szerint a világ lakosságának mindössze 25,8 százaléka kapott legalább egy adag COVID-19 vakcinát. A WHO ismételten hangsúlyozta, hogy az összes olyan vakcinát használják fel, amelyre kiadták a sürgősségi engedélyt. Egyúttal egy felhívást is közzétettek, amiben azt szeretnék elérni, hogy 2021 szeptemberéig minden ország lakosságának legalább tíz százaléka be legyen oltva. A szervezet arra is ösztökélte a gazdagabb államokat, osszák meg vakcinakészleteiket a világ többi országával.