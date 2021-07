Ráday Mihály halálára

Hogyan lehet megszeretni egy alapból lenézett embert, miként válhat egy thriller a feltétel nélküli szeretetről szóló bizarr meséévé? Cannes egy-egy versenyfilmje erre mutatott példát.

Az idei cannes-i fesztivál kapcsán azt biztosan ki lehet jelenteni: igen változatos programot rakott össze Thierry Frémaux fesztiváligazgató. A huszonnégy versenyfilm számos alkotói módszerrel, kulturális egyediséggel és társadalompolitikai kérdésfelvetéssel készült, és előtérbe kerültek az innovációt kereső alkotók. Ilyen az amerikai Sean Baker is, akinek a neve a fesztiválozók és szerzői művek kedvelői előtt jól ismert a Tangerine és A Florida-projekt kapcsán, de most került be először a cannes-i versenybe. Nem felfedezettként, hanem a tengerentúli indie kultúra legnagyobbjaként. Baker nem csak a művei stílusa miatt szerzői filmes, az alkotófolyamat kapcsán teremtett saját szabályai révén is: amikor megkezdte rendezői pályafutását, anyagi okok miatt vágta saját maga a filmjeit, most már nem tudja elképzelni, hogy ez idegen kezekbe kerüljön. Baker igazi rendező a szó szoros értelmében: ahol lehet formálni a nyersanyagot, ő a főnök. De nemcsak emiatt tud igazán egyedi lenni: rettenetesen érdeklik a periférián lévő karakterek, azok emberi kapcsolatai. Nincs ez másként a Cannes-ban tomboló sikert elérő versenyfilmje, a Red Rocket esetében sem, amelyben Mickey (Simor Rex) Hollywoodból érkezik haza szülőhelyére, Texas-ba, ahol egy volt feleség és egy alapvetően ellenséges környezet várja. Mickey próbál újra beilleszkedni, de nem megy: húsz éve híres pornósztár, tisztességes munkát nem kap, így marad neki a fűvel való kereskedés. És marad az új tehetség/szerelem keresése, akit meg is talál mindjárt tizennyolc éves Strawberry (Suzanna Son) személyében. Baker filmjeinek további érdekessége, hogy a mély és nyomasztó drámáktól fokozatosan eltávolodva egyre humorosabb arcukat mutatják meg, miközben mondanivalójuk továbbra is mély – így van ez a Red Rocket esetében is. A rendező mestere annak, hogy egy alapból lenézett figurát is szerethessünk, együtt érezzünk vele – a tolerancia mellett ennél nagyobb kiállást ma nem igazán lehet tenni. Baker esetében mindez természetesen adódik, nincs fogcsikorgatva beszuszakolt bombasztikus odamondás. A csoda könnyen jön – ebben most nem kis szerepe volt a Mickey-t alakító Simon Rexnek. Rex simán a fesztivál legnagyobb színészi alakítását nyújtotta – Baker nyilván az ex-modell és rapperből lett színészre kódolta a szerepet.