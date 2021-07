A három napon át tartó heves esőzések után elkezdtek apadni a folyók Belgiumban és Hollandiában

Több helyen még eltűnt személyeket keresnek, másutt már a helyreállításon dolgoznak a nyugat-európai áradások nyomán.

A legtöbb folyó vízszintje stagnált vagy apadni kezdett a hét végére a szerdán kezdődött heves esőzek után; a mentési műveletek fokozatosan befejeződnek Belgiumban és Hollandiában. A belga sajtó beszámolója szerint vasárnap délelőtt már csak a Mehaigne, a korábban megáradt Meuse egyik mellékfolyójának magas vízszintje okozott aggodalmat. Az ország déli és keleti felében fekvő Namur és a Liege (Képünkön a város egyik utcája), valamint a leginkább érintett Limburg tartományok fő vizei és mellékfolyói miatt továbbra is riasztási fokozat van.



Több mint 37 ezer háztartás továbbra is áram nélkül maradt a kelet-belgiumi Liege és Vallon-Brabant tartományokban, tucatnyi embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Az összeomlott épületek további áldozatokat rejthetnek. A keleti-belgiumi Vervier melletti Pepinster település egyik összeomlott épületének romjai közül szombat éjjel kiszűrődő jajkiáltások vasárnap reggelre elhallgattak. Mentésre a bizonytalan épületszerkezet miatt nem volt lehetőség.



A holland sajtó vasárnapi beszámolója szerint az ország minden folyóvizén megszűnt az áradásveszély. Az ország keleti felének legnagyobb folyója, a Maas vízszintje azonban továbbra is emelkedik a Németországból érkező esővíz miatt. A dél-kelet hollandiai Limburg tartományban fenntartják a magas készültségi szintet. A szakértők megkezdték a Maas folyó gátjai stabilitásának ellenőrzését. A hadsereg sürgősségi javításokat végez a Maastricht közelében korábban megsérült gáton. Arra figyelmeztettek, hogy az átázott és meglazult gátak átszakadhatnak.

A németországi fejleményekről, arról, hogy az ottani áradások halálos áldozatainak száma már legalább 180, a Népszava is beszámolt. Időközben pedig jelentések érkeztek arról is, Ausztria-szerte, Salzburgban, Tirolban és Felső-Ausztriában is áradásokat okozott szombat éjszaka a jelentős mennyiségű csapadékkal járó vihar. Sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. A szombatról vasárnapra virradó éjjel dúló vihar következtében Salzburg tartományban kiöntött a Kothbach patak, mely több településen is áradásokhoz, földcsuszamlásokhoz vezetett. Hallein óvárosa víz alá került, autókat sodort el a víz. Több száz tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és önkéntes dolgozott egész éjjel, hogy a házakba betörő vizet kiszivattyúzzák. Tirolban, különösen Kufstein városban okozott súlyos károkat a rövid idő alatt leesett nagy mennyiségű csapadék. A vihar fákat csavart ki, a víz az utcákon hömpölygött, betört a pincékbe, mélygarázsokba, az óvárosban nem lehet közlekedni. Felső-Ausztriából is áradásokról érkeztek jelentések, több közutat lezártak, mert a lezúduló víztömeg miatt lehetetlenné vált a közlekedés. A fővárost sem kerülte el a vihar, a bécsi tűzoltókat 500 esethez riasztották. Elsősorban az elárasztott pincékből és aluljárókból kellett a szakembereknek kiszivattyúzni a vizet.