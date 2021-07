Brit ünnep Silverstone-ban: Hamilton nyerte a futamot

A szlovéniai Celjében száz százalékos teljesítménnyel, a döntőben Oroszország ellenében védte meg címét fiatal csapatunk.

A magyar női junior kézilabda-válogatott hibátlan teljesítménnyel nyerte a Celjében rendezett Európa-bajnokságot, amelynek vasárnapi fináléjában 31-22-re győzte le Oroszország nemzeti csapatát. Az európai szövetség (EHF) honlapja szerint a címvédő magyar válogatott a szünetben 17-11-re vezetett, a második félidőben pedig tovább tudta növelni előnyét. A döntő legeredményesebb játékosa Farkas Johanna volt hét találattal. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) honlapja közzétette a hivatalos adatokat is.31-22 (17-11) Játékvezetők: Chrisztidi, Papamattheou (görögök).: Bukovszky, Németh, Zsigmond (kapusok), Ballai B. 1, Bánhidi, Faragó 1, Farkas 7, Ferenczy 5, Juhász 1, Kajdon 5, Koronczai 4, Kukely 4, Mérai 1, Mlinkó, Vámos M. 2, Világos. Szövetségi edző: Ifj. Kiss Szilárd.: Csipula, Vaszilenko (kapusok), Alekszejeva 4, Bajeva 4, Belolipetszkaja, Dolmatova 1, Dugykina, Iljina 1, Kainarova 2, Kipen, Krupennyikova, Mocsalova, Nyikulina 1, Szkivko, Sztatszenko 3, Zakordonszkaja 6. Szövetségi edző: Mihail Izmailov. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2. A magyar együttes száz százalékos teljesítménnyel menetelt a végső sikerig, hiszen a csoportkörben Románia (27-19), Csehország (33-20) és Norvégia (36-26), a középdöntőben pedig Franciaország (20-16) és Horvátország (35-24) ellen is nyert a szlovéniai kontinenstornán. Az elődöntőben 33-26-ra legyőzte Svédországot. Az MKSZ honlapja kiemelte: Ifj. Kiss Szilárd együttese a 2018-as serdülő, majd a 2019-es ifjúsági Európa-bajnokság után a junior kontinensviadalt is megnyerte, így továbbra is csak arannyal rendelkezik a világversenyekről. Az aranyérem egyúttal azt jelenti, hogy Magyarország megvédte címét, hiszen két évvel ezelőtt Győrben is magyar siker született az U19-es Eb-n