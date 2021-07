Meghalt Kurt Westergaard, a vitatott Mohamed-karikatúra megalkotója

Először öt évvel ezelőtt, az USA kubai külképviseletének diplomatái tapasztaltak hasonlót.

Az Egyesült Államok bécsi nagykövetségének több mint húsz munkatársa panaszkodott január óta fülcsengéssel, szédüléssel és fejfájással járó rosszullétre. A tüneteket a sajtó a Havanna-szindróma néven emlegeti, mert először öt évvel ezelőtt, az USA kubai külképviseletének diplomatái között tapasztaltak hasonlót. Havannában kanadai diplomaták is szenvedtek a rejtélyes megbetegedéstől, amely később más országokban, így 2018-ban Kínában is érintett amerikaiakat. Sőt, egyes jelentések szerint a Fehér Ház apparátusában is felütötte fejét a jelenség.



A páciensek egy részénél maradandó agyi károsodás is fellépett, ők állandó fejfájásra és koncentrálóképességük gyengülésére panaszkodnak, volt aki emiatt végképp munkaképtelenné vált.

Az egészben az a legfurcsább, hogy a tudósok az évek óta tartó vizsgálatok nyomán sem kerültek közelebb az okok megfejtéséhez. Mindmáig csupán feltételezik, hogy titkosszolgálati akcióról lehet szó. Először a kubaiakat gyanúsították, de később az oroszokra terelődött a figyelem. Moszkva természetesen mindent tagad, de az tény, hogy az orosz fővárosban az amerikai nagykövetség régi épületében az 50-es évektől kezdve megmagyarázatlan eredetű, gyenge mikrohullámú sugárzást mértek. Azokban az évtizedekben nem volt szó egészségkárosításról, de a szakértők már akkor is azt feltételezték, hogy valamilyen megfigyelő- vagy lehallgató berendezés lehet a háttérben, de a rendszer működését azóta sem sikerült megérteni. Az amerikai tudósok a Havanna-szindrómát is valamilyen mikrohullámú sugárzásnak tudják be – bár az is igaz, hogy a kanadaiak a maguk részéről a denge-láz nevű trópusi betegség kórokozója ellen használt kubai fertőtlenítőszert okolták. Ez utóbbi verzió azonban az esetek szaporodásával és földrajzi kiterjedésével mára elhalt. Mikrohullámú sugárzást viszonylag kis méretű berendezéssel is lehet gerjeszteni (például ott van a mára sok háztartásban használatos konyhai berendezés) és a sugarak irányítása is megoldható. Egyelőre még egyszer sem sikerült bemérni a sugárzás forrását, így az sem világos, hogy maguk a diplomaták a célpontok vagy a számítógépük, netán a mobiltelefonjuk. A semleges Ausztria fővárosát hagyományosan a nemzetközi hírszerzők egyik fontos terepének tartják. Itt van több fontos nemzetközi intézmény (például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) és szervezet központja és jelenleg is itt zajlik például az Egyesült Államok és Irán közvetítők útján folytatott tárgyalása Teherán atomprogramjáról.