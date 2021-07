Nagyot szólhat a robbanómotoros autók betiltása

A tervezett nukleáris blokkok alatti gödör kiásásának első kérelmében a beadás legalább hét hónapos csúszása ellenére is maradtak hibák.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kedden a Paks II Zrt. kérelmére engedélyt adott a területen végzendő talajszilárdítási tesztekre - derül ki a hatóság honlapján közzétett hirdetményből és határozatból. Az atomerőműbővítés állami engedélyese - hosszas után - az OAH korábbi tájékoztatása szerint ez év május 21-én adta be a talajszilárdítási tesztekre vonatkozó kérvényét. Május 25-én az ehhez kapcsolódó résfalazási teszt-kérelem is beérkezett. Emellett a tényleges talajszilárdításra és résfalazásra is külön beadvány és eljárás szükséges. Voltaképp e négy folyamat nevezhető leegyszerűsítve gödörásásnak. Azért, hogy ezt még a két tervezett orosz atomblokk egészére vonatkozó úgynevezett létesítési engedély előtt megkezdhessék, a magyar kormány - szakértők által is bírált módon - törvényt módosított és uniós különengedélyt is kijárt. Süli János beruházásért felelős tárca nélküli miniszter két éve még azt ígérte, hogy a létesítési engedélykérelem beadása utáni legkorábbi időpontban, azaz tavaly októberben beadják a papírokat, amitől akkor nyolchavi lépéselőnyt remélt . Az ehhez képest tapasztalt legalább hét hónapos csúszást eddig hivatalosan nem indokolták. Korábbi értesülésünk szerint az orosz engedélytervek többször is fennakadtak a Paks II Zrt. független szakértői rostáin. A 31 oldalas engedély az eredeti kérelem számos hiányosságára világít rá. Így többek között háttéranyagok és hivatkozásokat pótlására, adatok egyértelműsítésére, bizonyos fordulatok magyarítására, fordítására, illetve munka- és balesetvédelmi terv benyújtására is felszólították a zrt.-t. Annak levezetése is hiányzott, hogy a talaj az erőmű tervezett időtartama végéig megőrzi szilárdságát. A pótlások húsz napot vettek igénybe, ami nem számított az ügyintézési határidőbe. A hatóság korábbi tájékoztatása szerint a négy gödörásási kérelem elbírálására alapesetben két-két hónap áll rendelkezésükre, ami indokolt esetben egy-egy hónappal meghosszabbítható. A jelek szerint a mostani kérelem elbírálásához a húsz nap hiánypótláson túl alig több mint egy hónap is elegendőnek bizonyult. Ez azért fura, mert a hatóság az elmúlt időszak során számos kapcsolódó eljárása elhúzódását jelentette be. A szilárdítási teszteket legkésőbb 2022 július 23-ig el kell végezni. Mindenesetre így néhány napon belül várható a résfalteszt-engedély is. Igaz, a teljes talajszilárdítási és résfalazási eljárás még várat magára.