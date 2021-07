Az ügyvédi kamara az elnök nélkül dönt

A Népszava megkeresésére Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke azt kérte, csak a tényekkel foglalkozzon mindenki. Szerinte az ő megfigyelésének híre eddig nem több egyszerű szóbeszédnél.

Lapértesülés szerint Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke is szerepel a lehallgatottak listáján. A Népszava megkeresésére azonban a neves ügyvéd azt kérte, csak a tényekkel foglalkozzon mindenki. Szerinte az ő megfigyelésének híre eddig nem több egyszerű szóbeszédnél. Arra pedig végképp nem vállalkozott, hogy más állítólag érintett jogászokról nyilatkozzon. - A kamara testületeinek majd nélkülem kell dönteniük arról, hogy hogyan kezeljék az ügyet – jelentette ki érdeklődésünkre a kamarai vezető, aki érintettsége miatt nem vesz majd részt a döntéshozatalban. Általánosságban arról tájékoztatott, hogy az ügyvédeket két esetben lehet megfigyelni. Egyrészt akkor, ha egy büntetőeljárásban ellenük merül fel bűncselekmény elkövetésének gyanúja, másrészt, ha nemzetbiztonsági érdek indokolja a lehallgatásukat. Abba azonban egyelőre nem akar belegondolni – tette hozzá, hogy lehet-e alapja annak a feltételezésnek, ami szerint a magyar állam politikai megfontolásokból rendelte el egy vagy több ügyvéd lehallgatását. Mint fogalmazott: ő kizárólag a tényekkel foglalkozik. A kérdésre, hogy meglepődött-e amiért a lehallgatási botrány őt is érinti, határozott nemmel felelt, de csak azért, mert szerinte a technika fejlődése megállíthatatlan, el kell fogadni, hogy olyan világban élünk, amelyben az ilyen módszerek elérhetők. Az más kérdés – folytatta -, hogy az is baj, ha hekkerek milliárdokat zsarolnak ki ennek segítségével piaci szereplőkből, meg az is, ha egy állam használ ilyen eszközöket, mert a nemzetbiztonság nem kötődhet politikai irányokhoz, ideológiákhoz. Ilyen ügyvédeket érintő lehallgatási botrány eddig egyszer volt Magyarországon, amikor 2015-ben Kiss Ernő rendőrtábornok védőjét hallgatták le, de a Budapesti Ügyvédi Kamara azt később indokoltnak tartotta. Bánáti János úgy nyilatkozott lapunknak, hogy ha valamelyik területi kamaránál volt is hasonló eset, az nem volt olyan súlyú, hogy az országos kamarához is eljutott volna. Az elnök kedden egyeztet a MÜK elnökségének tagjaival, hogy döntsenek nélküle, miként kívánják kivizsgálni az ügyet.