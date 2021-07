Varga Judit: "Ne legyünk nevetségesek, ilyen eszközökre minden országnak szüksége van"

Mesterházy Attila, a NATO parlamenti közgyűlés és az Országgyűlés Külügyi bizottságának alelnöke újabb írásbeli kérdésekkel fordul a kormányhoz.

Egyre több jel utal arra, hogy az Orbán-kormány több izraeli kémprogramból is bevásárolt, amelyeket újságírók és politikusok megfigyelésére használtak fel . Éppen ezért Mesterházy Attila, a NATO parlamenti közgyűlés és az Országgyűlés Külügyi bizottságának alelnöke újabb írásbeli kérdésekkel fordul a kormányhoz. Sürgősen választ várunk elsősorban arra az egyszerű kérdésre, hogy az Orbán-kormány megvásárolta-e a Pegasus nevű, vagy bármely más izraeli kémszoftvert? - írja közleményében az MSZP. Hozzáteszik, amennyiben kérdésükre a válasz igen, akkor szeretnék megtudni, hogy kinek az utasítása alapján indították a megfigyeléseket, ki döntött arról, hogy mely személy kerüljön fel a megfigyelési listára, milyen kritériumok alapján választottak célpontokat? Emellett arra is szeretnének választ kapni, igaz-e az, hogy három újságírót, Panyi Szabolcsot, Szabó Andrást és Dercsényi Dávidot megfigyelték? Végül a párt arra is kíváncsi lenne, hogy melyik nemzetbiztonsági szerv vett részt ezen akcióban és kik kapták meg a jelentéseket? A közlemény kiemeli, a párt az ügy komolyságára való tekintettel érdemi válaszokat vár a Fidesztől. Ugyanakkor az a tény, hogy az "állampárt" nem tartja indokoltnak a Nemzetbiztonsági bizottság ülését és vélhetően bojkottálni fogja, azt vetíti előre, hogy igenis van mit titkolniuk. Ezzel pedig csak azt erősítik meg, hogy Magyarország nem jogállam, Orbán pedig valóban a sajtószabadság ragadozója - írják.