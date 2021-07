Hogy, hogy nem, Orbán főtanácsadójának izraeli vizitje után „indult be” a Pegasus

Egy kis mozgósítási potenciállal bíró szervezkedés tagja volt, Adrien Beauduin úgy hiszi, véletlenül tartóztatták le.

Adrien Beauduin belga egyetemista, néhány évig tanult Budapesten, a CEU-n. Az ő telefonszáma is szerepel azon a listán, amit vasárnap este publikált egy nemzetközi tényfeltáró csapat. Információik szerint a listán szereplő mobilokat a magyar titkosszolgálatok egy fejlett kémszoftverrel, az izraeli fejlesztésű Pegasusszal hekkelték meg. A célszemélyek közé keveredett Adrien is. "2018 októberében, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a CEU-nak el kell hagynia az országot, a diákok szervezkedni kezdtek. Kezdettől együttműködtünk magyar hallgatókkal, más egyetemek polgáraival is, mert egyértelmű volt, hogy nem csak a CEU-ról van szó, hanem az egyetemi szabadságról is", mesélte a 444.hu-nak a belga fiatalember . November végére szerveztek egy nagy tüntetést, és elindították a Kossuth téren a Szabadegyetem nevű ingyenes programsorozatot. Szerettek volna jelen lenni a köztereken, és megpróbálták a különböző egyetemek hallgatóit összekapcsolni. "Egészen kis csapatról beszélünk, ezért a mobilizációs képességünk szintén limitált volt. Szóval nem hiszem, hogy bárkinek igazi fenyegetést jelentettünk", magyarázta a Adrien Beauduin. A fordulópontot a rabszolgatörvény hozta, és az, ahogy a diákság a szakszervezetekkel összekapcsolódott és fontos társadalmi problémák emblémájává vált. A december 12-i tüntetés volt az első, hogy karhatalmat kellett bevetni a tüntetők ellen, ilyesmire 2006 óta nem volt példa. Aznap este a belga diákot letartóztatták. "Teljesen véletlen volt, rosszkor voltam rossz helyen. A tüntetés végén épp hazaindultam volna, és a rendőrsorfal közelében álltam, amikor valakik meggyújtották a karácsonyi dekorációnak kitett szánkókat. A rendőrök intézkedni kezdtek, azok közé kerültem, akiket előállítottak. De akkor biztosan nem céloztak be a hatóságok." Adrien Beauduin emlékei szerint öt embert tartóztattak le aznap este, nem ismerték egymást, azzal vádolták őket, hogy csoportosan rátámadtunk a rendőrökre, de a jelentés szövegét copy-paste-elték, mindannyiuknál szó szerint azt írták „megütötte a bal kezével és megpróbálta jobb lábbal megrúgni“. Aztán három nap múlva mindenkit elengedtek. Végül 2020 decemberében értesítették, a belga fiatalembert, hogy ejtik a vádakat. Amikor kiderült, hogy kémkednek utána, Adrien Beauduin nem volt meglepve, szerinte az Orbán-rendszer nem sokat törődik a jogszerűséggel. Ráadásul miután a letartóztatásból elengedték, később civil ruhás rendőrök követték egy másik tüntetésre. "A szakértői vizsgálat szerint biztosan megpróbáltak hozzáférni a mobilos adataimhoz. Képesek voltak rá, ha nem tették, annak csak az lehetett az oka, hogy rájöttek, egyáltalán nem vagyok érdekes a számukra." Most Adrien Beauduin azon gondolkozik, hogy tegyen-e jogi lépéseket, mert nem lenne jó, ha a rezsim ezt is úgy megúszná, mint mindent. "Abban is bízom, hogy a magyar érintettek harcolni fognak az igazságért."