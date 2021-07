Karikó Katalin árnyaltabban látja a vakcinák keverésének kérdését Káslernál

Lesújtó képet festett Magyarországról a The Washington Post, amely a kémkedési botrány magyar szálával kapcsolatban megállapítja: az egész ügy az Európai Unió válságát is jelenti.

A patinás amerikai lap azt írja, a kritikusok azzal vádolják Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „posztkommunista maffiaállam” élén áll, amelyben a médiát saját emberei uralják, a bíróságokat a hozzá közel álló személyekkel töltötték fel, a választási térképet a Fidesz javára alakították ki, és a kleptokrata klientúra hálózata a miniszterelnökig vezethető vissza. A The Washington Post emlékeztet arra, hogy Orbán a kontinens nagy illiberálisának tekinti magát, és szüntelenül a bevándorlás, a multikulturalizmus, a feminizmus és az európai integráció ellen emel szót. Többször vádolták már antiszemitizmussal, iszlamofóbiával, homofóbiával és romaellenes érzelmek táplálásával. Egy új magyar LMBTQ-ellenes törvény annyira felbőszítette Orbán európai kollégáit, hogy Mark Rutte holland miniszterelnök az EU vezetőinek legutóbbi találkozóján kijelentette, Magyarországnak el kell hagynia a blokkot, ha nem tudja tiszteletben tartani a melegek jogait. Szokásához híven Orbán gúnyolódott az erkölcsi feddésen, és elítélte Rutte „gyarmati megközelítését”, írja az amerikai lap. A Pegasus Projekt terjedelmes leleplezései nyomán a kép még homályosabbá vált. A Washington Post 16 másik médiapartnerrel együtt világszerte képes volt feltárni, hogy az NSO Group, egy izraeli cég által gyártott katonai szintű kémprogramot hogyan használták fel több mint 50 országban számos disszidens, újságíró, emberi jogi aktivista, befolyásos politikus és üzletember nyomon követésére. Mint a lap írja, azon az 50 ezres listán, amelyen a megfigyelni kívánt személyek telefonszáma szerepelt, több mint 300 magyar telefonszám bukkan fel. Magyarország figyelemre méltó társaságba került. A marokkói királyság és a világ legnagyobb demokráciája, India is a vizsgált államok között van. Mindkét ország azt állította, hogy minden megfigyelés összhangban van a saját törvényeikkel. A The Washington Post szerint a botrány nyilvánosságra kerülése nyomán Budapest ismét leszámolhat Brüsszellel, mivel e megfigyelési módszerek nyilvánvaló alkalmazása megcsúfolja az Európai Unió egyik alapelvét, a digitális magánélet védelmét. Bár a magyar számok az összes adatnak csak kis részét teszik ki, mégis kiemelkedőek, hiszen Magyarország az Európai Unió tagja, ahol a magánélet elvileg alapvető jog és alapvető társadalmi érték, és ahol az újságírók, ellenzéki politikusok és ügyvédek számára elméletileg erősek a biztosítékok Nem csak Orbán magyarországi parlamenti ellenfelei követelnek vizsgálatot a kémprogrambotrány ügyében. Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök, az Európai Parlament liberális politikusa is az ügy teljeskörű feltárását követelte. „Az EU-ban nő a diktatúra veszélye” - írta a Twitteren. Az amerikai lap emlékeztet arra, hogy Magyarország az EU-ban nincs egyedül, számíthat a jobboldali lengyel kormányra. Ugyanakkor a cikk rámutat, a jövő évi parlamenti választás minden korábbinál nagyobb kihívást jelent Orbán Viktor számára.