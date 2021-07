Kásler keverné a vakcinákat, a Pfizer óvatos

Nem támogatja a legnagyobb tömegben alkalmazott vakcina gyártója az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását, amíg erre nincsenek tudományos bizonyítékok.

Nem lesznek könnyű helyzetben az orvosok, amikor arról kell dönteniük, hogy milyen vakcinát adjanak harmadik oltásként pácienseiknek. Kásler Miklós szakminiszter a hétvégén arról beszélt: noha a döntés a háziorvosoké, a tárca minden esetben a vakcinák variálását támogatja, azaz akár azt is, hogy Pfizerre Sinopharm-mal oltsanak rá. Pedig csak elvétve vannak olyan tudományos kutatások, amelyek az efféle vakcinamixek hatásait vizsgálták. Az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező gyártónál, a Pfizer-nél is még csak a közeljövőben zárulnak azok a klinikai vizsgálatok, amelyekben a saját oltóanyaguk harmadik adagjának felhasználását tesztelték. Annyi már tudható, hogy a vizsgálatok előzetes adatai az immunitás felfrissítése és az egyes vírusvariánsok elleni védelem szempontjából egyaránt biztatók. Arra a kérdésre, hogy mit ajánl betegeinek harmadik oltásként, Komáromi Zoltán budai háziorvos azt felelte: ő biztosan megvárja az erről szóló új eljárásrendet. Azonnal érvénytelenné válna ugyanis a felelősségbiztosítása, ha orvosként olyan eljárást alkalmazna, amire nincs megismerhető szakmai protokoll. Ráadásul, ha a harmadik oltástól a páciensének bármilyen egészségkárosodása lenne, övé lenne a felelősség. Mint mondta, eddig is a miniszter és az országos tisztifőorvos adta ki az eljárási rendeket, így reméli, hogy ezúttal is hamarosan kézhez kapja. Megjegyezte: szerinte óriási felelőtlenség átruházni a harmadik oltásról szóló döntést a háziorvosra, úgy, hogy a témában még elérhető tudományos közlemény sincs. Kérdésünkre kiderült, hogy „fegyelmezett gyógyszergyárként” a Pfizer sem javasol olyat, amit a szakma szabályai szerinti klinikai vizsgálatok nem igazolnak.



– Mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatjuk az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását – mondta a Népszavának Vereckei Péter, a Pfizer Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Magyarázatként jelezte, hogy a Pfizer és a BioNTech nem értékelte 3-as fázisú klinikai vizsgálatában a különböző oltóanyagok kombinálását, valamint a vakcina jelenlegi hatósági engedélye nem tartalmazza az oltóanyagok felcserélhetőségét. Hozzátette azt is: bár az egyes vakcinák kombinálásáról az egészségügyi hatóságok döntenek, a Pfizer nagyon fontosnak tartja, hogy megfelelően vizsgálják és kövessék nyomon az oltóanyagok ötvözését, és a rendelkezésre álló legjobb tudományos adatokon alapuló oltási ajánlásokat tegyenek – tette hozzá. A Pfizer a saját oltóanyaga harmadik adagjának beadásával kapcsolatos vizsgálatáról tíz napja közleményben számolt be. Abban emlékeztettek az izraeli egészségügyi minisztérium tapasztalataira is, amelyek szerint a vakcina hatékonysága a fertőzés és a tünetes betegségek megelőzésében is csökkent hat hónappal az oltás után, bár a súlyos betegségek elkerülésében továbbra is igen hatékony. A Pfizer az izraeli és más elérhető adatok alapján úgy gondolja: a súlyos betegség elleni védelem hat hónapig biztosan magas marad. Az idő múlásával azonban – mivel a tünetek elleni védelem hatékonyságának csökkenése és az új változatok folyamatos megjelenése várható –, a teljes oltási sort követően, 6-12 hónapon belül szükség lehet egy harmadik adagra is. A cég közleménye ismertette azt is, hol tartanak kapcsolódó klinika vizsgálataik. Hamarosan lezárul a jelenlegi vakcina emlékeztető oltásként alkalmazott harmadik dózisának folyamatban lévő vizsgálata. Az eredményt heteken belül benyújtják az amerikai és európai gyógyszerhatósághoz. Az első adatokból az látszik, hogy az immunitás felfrissítése jól működik: a vad típusú (azaz a vuhani) és a Béta (vagyis a korábban dél-afrikainak nevezett) variánssal szemben nagy, a két elsődleges dózis után tapasztaltnál 5-10-szer magasabb neutralizáló ellenanyagszintet vált ki. Arra számítanak, hogy hasonló hatású lehet egy harmadik oltás a delta (indiai) variánssal szemben is, és ennek ellenőrzésére klinikai vizsgálatot is végeznek. A cég továbbá beszámolt arról is, hogy magát a vakcinát is frissítik, hogy az a delta-variáns teljes tüskefehérjéjét célozza meg. Ennek a változatnak a klinikai vizsgálatai augusztusban kezdődnek.