Egy magyar család németországi versenyfutása a pusztító áradással

Csehországban nem köszöntött be teljesen az uborkaszezon, a pártvezetők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy nyaralni menjenek, hiszen az októberi választásra kell készülniük. Legfőképpen az időseket célozták meg ígéreteikkel - nem véletlenül, hiszen ők sokkal inkább rávehetők arra, hogy menjenek el szavazni, mint a fiatalok. Az egyik általános ígéret a minimálnyugdíj bevezetése. A prágai munkaügyi minisztérium korábbi számításai szerint évente a GDP fél százalékát is elviheti, ha legkevesebb 10 000 koronás (141 ezer forintos) öregségi járulékot fizetnének. Ezzel együtt mindegyik parlamenti párt támogatja a minimálnyugdíj bevezetését. A Cseh Köztársaságban mintegy 2,4 millió ember kap öregségi járulékot, az állami kiadások nagyjából egyharmada megy el erre. Az összeg évről évre nő, és a munkavállalók, illetve a vállalatok befizetései általában nem fedezik azt. Közgazdászok szerint a társadalom elöregedése miatt a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan. Az idősebbek egyébként inkább a jelenlegi kormánypárt, Andrej Babiš ANO nevű tömörülése felé húznak, sokan azonban csalódtak benne a koronavírus-járvány siralmas kezelése miatt. A „nyugdíjreform” kifejezés megtalálható a konzervatív Spolu szövetség, a szociáldemokrata ČSSD, a jobboldali populista SPD és a rendpárti Eskü választási programjában is. A Kalózpárt és a STAN szövetsége nem említi ugyan a reformot, de szintén komoly változásokat tervez. Az ANO és a szociáldemokraták jelenlegi kormánya a kommunisták támogatásával a reformot a legfontosabb prioritássá tette, de terveik végül nem váltak valóra. A Szociáldemokrata Párt vezetésével a munkaügyi minisztérium törvénymódosítást készített elő, amely tartalmazta a 10 ezer koronás minimálnyugdíj bevezetését és egyéb bónuszok juttatását - más kérdés, hogy ezt mennyire viselné el a költségvetés. Ezért ezekről egyelőre nem született konszenzus a kormányban. Andrej Babiš miniszterelnök új könyvében azt állítja, hogy a választások után „valódi nyugdíjreformot” kell elindítani, de azt nem árulta el, hogy ezt miként képzeli el. A pártok tehát igyekeznek körbeudvarolni az időseket . De hogyan viselkednek a fiatalok politikai szempontból? Felmérések szerint mintegy 60 százalékuk hajlandó élni szavazati jogával és részt venni a választásokon, tíz százalékkal többen, mint négy évvel ezelőtt. Ezt az adatot persze nehéz készpénznek venni, a fiatalok választási hajlandóságát jelentősen befolyásolják a külső tényezők, akár az időjárás is. Az is komoly bizonytalansági tényező, hogy általában szkepticizmus jellemzi őket, más korosztályoknál kevésbé bíznak abban, hogy változtatni tudnak a társadalmon. Egy közvélemény-kutatás során a megkérdezettek 64 százaléka nyilatkozott így. Az első ízben az urnákhoz járuló 300 ezer fiatal egyharmada nem is tud választani a jelenlegi pártok és mozgalmak közül. Felmérések egyöntetűen azt mutatják, hogy a fiatalok, beleértve az első szavazókat, a közvélemény-kutatásokat vezető Kalózpárt és a Stan nevű formáció szövetségére voksolnának legszívesebben. Ezt igazolja a People in Need nevű nonprofit szervezet felmérése. A csoport 2009 óta rendszeresen felméri az első választók preferenciáit a parlamenti választások előtt. 2009-ben a fiatal generáció körében a két domináns politikai erő a konzervatív Polgári Demokrata Párt (ODS) és a szociáldemokraták (ČSSD) voltak, amelyekre több mint 60 százalék voksolt. Azóta azonban jelentősen megváltozott a fiatalok attitűdje. Szociológusok szerint most hajlamosak kevésbé ismert pártokra és mozgalmakra szavazni. 2017-ben az első választók 24 százaléka tette az ANO neve mellé az ikszet. Idén ez a támogatás 9 százalékra esett vissza. A Kalózpárt kezdettől fogva az átlagnál magasabb támogatottságot élvezett a fiatalok körében, 2017 óta azonban kétszeresére, mintegy 30 százalékra nőtt azok aránya, akik rájuk voksolnának. „Az első választók jelentős része most olyan pártként tekint a Kalózokra, amellyel azonosulni tudnak” – magyarázta Jaromír Volek szociológus, az idei People in Need felmérésének szerzője a Respekt című lapnak. Ez nem csak a párt programjára igaz, hanem a külső megjelenésre is. Sok fiatal számára például megnyerő Ivan Bartos, a Kalózpárt elnökének rasztafrizurája.