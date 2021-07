Sokat számít a vakcina

Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet elemezte az elmúlt 30 napot adatait.

Olaszországban ugyan jól halad az oltási kampány, a lakosság több mint 55 százaléka már legalább egy vakcinát kapott, de a veszély még messze nem múlt el. A tanítás nem egészen másfél hónap múlva kezdődik, de 221 ezer pedagógus továbbra sem hajlandó beoltatni magát. Több millióra tehető azon 50 év felettiek száma, akik még mindig várnak az első dózisra. Nagy veszélyt jelentenek a magukat be nem oltó fiatalok is, több olyan koronavírus-gócpont is kialakult, amit bulizó ifjak idéztek elő. Ugyanakkor vannak jó hírek is. Egy új olasz jelentés igazolja: az oltás megvéd a járvány súlyos lefolyásától, a koronavírus azokat túlnyomórészt veszélyezteti, akik még egyetlen dózist sem kaptak a Covid-19 elleni vakcinából, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Itáliában kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott szerrel oltottak, a Sinopharm, vagy a Szputnyik vakcinája itt ismeretlen. Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet (Istituto Superiore di Sanità) az elmúlt 30 napot adatait elemezte. Ennek alapján azoknál, akiket egyszer oltottak be, a fertőzés megelőzésében több mint 70 százalékos hatékonyságot állapítottak meg a fertőzés megelőzését illetően. A teljesen immunizáltak esetében ez a szám a 88 százalékot is meghaladja. Teljesen egyértelmű eredményt hozott a vizsgálat a kórházi kezelés megelőzése tekintetében is. Az egyszer oltottak 80,8 százalékos valószínűséggel mentesülnek a kórházi kezelés alól, a kétszer oltottaknál pedig 94,6 százalék ez a szám. Az intenzív osztályra való felvételek megelőzésében az arány 88,1 százalék, illetve 97,3 százalék. A halálozással kapcsolatban is biztatóak az adatok, idézi a jelentést a Corriere della Sera. Eszerint az egyszer oltottak 79 százalékánál nem fenyeget a halálozás veszélye, a kétszer oltottaknál pedig 95,8 százalékos az arány. A vizsgálat készítői azonban megállapítják: ezek az értékek nem veszik figyelembe az egyéb külső tényezőket, például a más, a járvány lefolyását esetleg súlyosbító megbetegedéseket. A 12-39 közötti korosztályt körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdték beoltani. Az őket érintő oltási kampány körülbelül a felénél jár. Az adatok szerint az ezen korcsoporthoz tartozók halálozási indexe szinte elhanyagolható, ám komoly veszélyt jelent, hogy a fiatalabbak mozgékonyabbak, és ezért nagyobb valószínűséggel terjesztik a vírust. Az elmúlt hónapban ebben a fertőzések 88,4 százalékát ennél a korcsoportnál, körülük is a beoltatlanoknál regisztrálták. Az esetek 8,1 százalékát pedig azoknál jegyezték fel, akik egy oltást kaptak. A kétszer oltottak mindössze 3,4 százaléka kapta el ismét a koronavírust. A kórházi kezelések a be nem oltottak, illetve az egyszer oltottak 97,2 százalékát érintették a 12-39 év közöttiek körében, és a korcsoportból mindössze 0,8 százaléka került kórházba azok közül, akiket kétszer oltottak be. A beoltottak körében egyetlen egy haláleset sem történt. A 40-59 éves korosztály esetében is hasonlóak a számok. E korcsoport esetében az elmúlt hónapban a Covid 71,3 százalékban azok szervezetét támadta meg, akiket egyszer sem oltottak be. Az egyszer oltottaknál ez az arány 19,7 százalék volt és csak 9 százalék azoknál, akiket kétszer oltottak be. Ebben a korcsoportban a beoltottaknál nulla százalék a kockázata annak, hogy az intenzív osztályon kötnek ki. Nem találtak egyetlen ilyen bejelentett esetet sem. Az oxigénre szorulók 95,7 százaléka nem volt beoltva. A halálesetek aránya hasonló: 90 százalék nem volt beoltva, 2 százalék kapta meg a két adagot, 8 százalék csak egyet. A 60-79 éves korosztály többsége már be van oltva, köszönhetően az oltási kampány felgyorsításának. Ugyanakkor e korosztály esetében valamivel kevésbé jók az adatok. Az új fertőzöttek 47,7 százaléka nem volt beoltva, miközben 18,2 százalékuk már mindkét vakcinát megkapta. Az intenzív osztályra kerültek 71,2%-a nem volt beoltva, kétszeri oltással ez az arány 3 százalékra, egyszeri vakcinával pedig 25,8 százalékra csökkent. Az elhunytak 73,1 százaléka nem volt beoltva, mindössze 5,6 százalékuk volt teljesen immunizálva. Még ebben a csoportban is jelentős különbség van a beoltottak és a be nem oltottak között. A kórházi betegek 49,9 százaléka nem volt beoltva, míg 42,1 százalékuk be volt oltva. Az intenzív osztályon az oxigénre szorulók 80,8 százaléka azonban nem volt beoltva, és csak 19,2 százalékuk kapta meg mindkét vakcinát. 65,9 százalékban azok haltak bele a koronavírusba, akik nem voltak hajlandóak beoltatni magukat. A teljesen immunizáltaknál ez az arány 24,7 százalék volt.