Bármelyik pillanatban lefújhatják a tokiói olimpiát

Tollasbál Tokióban.

Krausz Gergely lesz az első magyar férfi tollaslabdázó egyesben az ötkarikás játékokon, miután szinte az utolsó pillanatokban kiderült: mégis indulhat a tokiói olimpián. A Multi Alarm SE 27 esztendős magyar bajnok játékosa a 38. helyen végzett a nemzetközi szövetség kvalifikációs ranglistáján, és ez a pozíció végül elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy indulási jogot szerzett a japán fővárosba. Mentálisan nehezen kezelhető időszak zárult le életében, mivel az elmúlt hónapokban mindig fordult a szerencse, egyszer realitás, később délibáb kategória volt szereplése, és sokszor tűnt úgy, hogy a rendkívül bonyolult kvalifikációs menetrend miatt neki végleg elszállt ez a lehetőség. A történet lényege, hogy kiosztották a kontinentális helyeket, az óceániai indulási jogot Új-Zéland kapta, ám az ország olimpiai bizottsága nem élt a lehetőséggel, és a térség többi országa sem tudta felhasználni, így az erősorrendben következőnek ajánlották fel. Mivel azonban Krausz az első nem kijutó helyen szerepelt a rangsorban, eredetileg csupán azzal kalkulálhatott, hogy csak sérülés vagy vírusfertőzés esetén kerülhet be a kiválasztottak közé, ám ilyen előzmények után végül neki ajánlották fel ezt a lehetőséget. Mivel korábban még ilyen magas szinten nem szerepelt magyar férfi tollaslabdázó, bármit ér el, zsinórmérték lesz a sportág hazai vonulatában.



Krausznak pedig már önmagában az olimpiai részvétel is hatalmas siker, ugyanakkor ennél is többre vágyik: ha egy győzelmet szerezne, azzal újabb magasságokba küzdené fel magát a ranglistán.

Erre akár még esélye is lehet: egy háromfős csoportba került az ötödikként rangsorolt indonéz Anthony Sinisuka Ginting és a 29. helyen kijutott orosz Szergej Szirant mellé. Előbbi nyilván más szint, azonban az orosz ellen lehet keresni valója. A legutóbbi, riói olimpián Sárosi Laura képviselte a magyar színeket, az ő tokiói indulása már korábban eldőlt, neki nem kellett efféle izgalmakat megélnie. Így viszont eldőlt, hogy férfi és női egyesben is lesz magyar tollaslabdázó az olimpián, amire eddig még nem volt példa. A Tisza Tollas SE játékosa ugyancsak komoly sikerként élné meg, ha a csoportból továbbjutna az egyenes kieséses szakaszba. Sárosi a 38 fős mezőnyben a 29. helyen szerzett kvótát, ezzel a középmezőny tagja. A továbbjutás szempontjából az ellenfelek mellett meghatározó, hogy három- vagy négyfős csoportba kerül az illető, az előbbiből egy, az utóbbiból viszont két versenyző léphet tovább. Az előző héten Kuala Lumpurban rendezett sorsoláson eldőlt, hogy a magyar induló az ötödik kiemelt thaiföldi Ratchanok Intanon és a 18. helyen kijutott malajziai Soniia Cheah társaságába került. Vagyis a ranglistás helyezéseket figyelembe véve nagyon rossz sorsolást kapott. Annyira persze nincs ok panaszra, mert Sárosi az előtte lévők közül is képes legyőzni egy-egy riválist, nincs akkora különbség közöttük, ki-ki meccset tud velük játszani, azokon meg bármi előfordulhat. Sárosi négy éve a riói olimpián a későbbi ezüstérmes indiai Pusarla Venkata Sindhutól, illetve a kanadai Michelle Litől is 2-0-ra kapott ki, ám ettől függetlenül már ő is sportági történelmet írt: tudniillik ő az egyetlen a magyar, aki ebben a sportágban már a második olimpiáján vehet részt. Jóllehet, magyar játékosok eddig se szettet, se meccset nem nyertek ötkarikás játékokon, de a kettős feltett szándéka, hogy ezt a sorozat most megszakítsák. És erre van is esély: Sárosi Laura az elmúlt években nemzetközi tornákat nyert, és Rio óta öt évvel rutinosabb is. Ráadásul négy éve hallatlanul peches volt, egy vírus okozta gyulladás miatt kórházba került az ötkarikás játékok előtt, most ilyesmi remélhetőleg nem hátráltatja majd. Ráadásul az előző hónapokban parádésan játszott, egy perui nemzetközi versenyt és a portugál nyílt bajnokságot is megnyerte, ami mutatja: Tokió előtt kirobbanó formában van.