Túljátszotta magát Orbán, most a saját táborát készíti fel

A nemzeti konzultáció egy olyan vicc, amin nem tudunk nevetni – állítja Ujhelyi István szocialista EP-képviselő, aki szerint az európai értékekkel szembeni támadás nem más, mint a fideszes választói bázis felkészítése a várható uniós szankciókra.

A magyar kormány euroszkeptikus politikája mellett komolyan kell venni azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy Orbán Viktor ki szeretné vezetni Magyarországot az Európai Unióból. A többi között erről beszélt az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában Ujhelyi István szocialista EP-képviselő. Mint mondta, miközben a Fidesz szavazóinak nagy része Európa-párti, sokan azt hiszik, Orbán Viktor olyan szabadságharcot vív, amelyben a csúnya, migránssimogató, meleglobbik által rángatott európai intézményekkel szemben a magyarságot védi. Pedig nem erről van szó; a magyar kormányfő egyszerűen „túljátszotta magát”, ami az EU-ban nem működik. – Amit most látunk, például a homofób törvény elfogadása vagy más, az európai értékekkel és intézményekkel szembeni hangulatkeltés, nem más, mint a fideszes választói bázis felkészítése arra, hogy amikor ősszel az első, jogállamisággal kapcsolatos döntések megszületnek és a tavaszi választásra az első büntetések is megjönnek, Orbán Viktor azt mondhassa, hogy mindez a melegek vagy a migránsok miatt van. Holott az EU-ban a magyar kormány miatt hoztak olyan szabályokat, amelyek érdemi büntetéssel sújtanak kormányokat, ha azok ha nem tartják be a jogállamisági szabályokat vagy ellopják az EU pénzét – fogalmazott Ujhelyi István. Szerinte az EU öngyógyításának és előrelépésének ma a legnagyobb gátja Orbán Viktor politikája. Nem azért, mert önmagában képes lenne mindent alakítani vagy blokkolni, hanem mert az Európai Unió egyik legnagyobb gyengesége, hogy nem tud mit kezdeni egy tagállam egyértelműen unió-ellenes működésével. Magyarországon nincs semmiféle, állam által szervezett, komoly gondolkodás Európa valós problémáiról és jövőjéről. „Amit itthon a kormányzat nemzeti konzultáció címén művel, az vicc. Olyan vicc, amin nevetni nem tudunk, és hihetetlenül messze van a valódi párbeszédtől”. A második világháború óta nem tapasztalt módon jelentek meg az Európai Unión belül Európa ellenségei, néha úgy tűnik, szövetkezve Európa külső ellenségeivel. „Saját hajunknál fogva kell kirántani magunkat ebből a helyzetből” – fogalmazott hozzátéve, hogy idén tavasszal elindult a „Konferencia az Európai Unió Jövőjéről”, amely a többi között civil szervezetek, szakszervezetek és az állampolgárok bevonásával biztosít platformot arra, hogy az EU jövőjéről beszéljenek. Ujhelyi István ehhez az uniós kezdeményezéshez kapcsolódva indította el saját párbeszéd-sorozatát, és azt szeretné elérni, hogy olyan témákról legyen szó a hazai közbeszédben, amelyek fontosak Magyarország és az EU jövőjének szempontjából is. Ujhelyi István erősítené például az uniós intézmények hatáskörét, többek között az Európai Bizottság elnökének közvetlen megválasztásával és az Európai Parlament szerepének erősítésével, hogy a kormányok „akadályozó képességét” csökkenteni lehessen. Jelentős energiát és erőforrásokat fordítana a Szociális Európa víziójának megvalósítására, hogy kiterjedt védőhálóval lehessen javítani az uniós állampolgárok életszínvonalát, továbbá fontosnak tartja azt is, hogy eredményesen folytatódjon az Európai Bizottság környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedéseinek végrehajtása.