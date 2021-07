Rátámadt korábbi börtönőrére, elfogása sem volt zökkenőmentes (videó)

Több rendbeli szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt vonják felelősségre a saját kiskorú lányát is zaklató férfit.

A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt nem jogerősen 16 év fegyházbüntetésre, továbbá tíz év közügyektől eltiltásra ítélt férfi letartóztatását fenntartó határozatot – közölte a Népszavával a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A Gyulai Törvényszék elsőfokú ítéletével megállapított tényállás szerint a sarkadi férfi 2007-2013 között a korábbi házasságából származó tizenkettedik életévét be nem töltött leánygyermekét, amikor a kapcsolattartás keretében nála volt, szexuálisan zaklatta. A férfi ezen felül a gyermekéről pornográf felvételeket késztett, illetőleg 2018-ig a számítógépére az internetről több ezer képet és videófelvételt töltött le és tárolt, amelyen tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek pornográf módon szerepelnek. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést. A törvényszék a vádlott letartóztatását fenntartottam ezért a végzés ellen a vádlott és védője a vádlott szabadlábra helyezése érdekében fellebbezett, ezt utasította most el a Szegedi Ítélőtábla. A büntetőügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hoz döntést.