Karácsony: a Szabad Városok polgármesterei is válaszokat követelnek a kormánytól a lehallgatási ügyben

És kiállnak a lehallgatás célpontjává tett Gémesi György polgármester mellett.

"Mi, a Szabad Városok polgármesterei megdöbbenve értesültünk arról, hogy Magyarországon titkos kémprogramot vetettek be újságírók, jogvédők, ellenzéki politikusok, ügyvédek és üzletemberek megfigyelésére. A megfigyeltek között szerepelt Gémesi György, Gödöllő polgármestere is, szövetségünk tagja, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője is" - írja friss Facebook posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester elfogadhatatlannak, sőt, bűnnek tartja, hogy 2021-ben, Európa közepén ilyen megfigyelési botrány megtörténhet, és a felelős állami szervek, a Belügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium semmilyen érdemi információval nem szolgálnak az ügyben, a Fidesz, mint kormányzó párt pedig „nem tartja indokoltnak” a Nemzetbiztonsági bizottság összehívását.



Mi is válaszokat követelünk, azonnali tisztázást! -írja Karácsony.

A főpolgármester a Pegasus kémszoftver alkalmazása városvezetőkkel szemben olyan antidemokratikus cselekedet, amely súlyos támadást jelent az önkormányzatiság és a szólásszabadság alkotmányos értékeivel szemben. "Ezért a Szabad Városok polgármesterei mélyen elítélik ezt a nemtelen, minden korábbi határt átlépő tettet, szolidárisak Gémesi Györggyel és minden erejükkel kiállnak az önkormányzatok autonómiája mellett" - hangsúlyozza a poszt, melyet a Szabad Városok polgármesterei is aláírtak.