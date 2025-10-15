"Ha ezek egyszer bukni fognak..." - A Fidesz-székháznál tüntetett az ellenzék

Hétfő délután a vártnál jóval többen, legalább ezren mentek el a Terror Háza elé, hogy onnan a Fidesz Lendvay utcai székháza elé vonuljanak. A tüntetők zöme fiatal, huszonéves volt, ám jócskán akadt közöttük az idősebb korosztályból is. „Mondjunk nemet a megfigyelésre” címmel hirdetett tüntetést a Momentum és az LMP a Pegasus-botrány nyomán.