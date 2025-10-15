Az Orbán-kormány egyelőre hallgat.
A kutatók jelentős átfedést látnak a Candiru jelenlegi felhasználói és a korábban a Pegasus kémszoftvert használó megrendelők között.
Újságíró és környezetvédelmi aktivista telefonján is megtalálták a szoftvert.
A BBC új dokumentumfilmjének a készítői úgy vélik, hogy sikerült azonosítaniuk annak az orosz bálnának az esetleges küldetését, amely 2019-ben tűnt fel a norvég partokon.
A jogszabály már nem fogja gyökeresen megváltoztatni a magyar médiahelyzetet, de valamennyire gátat szabhat a sajtó következmények nélküli teljes kormányzati lenyúlásának.
A szálak az Egyesült Arab Emírségbe vezetnek. A hírhedt izraeli cég mindent tagad.
A Blikk újságíróját, Csikász Brigittát a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen tanúként hallgatták meg a Pegasus-üggyel kapcsolatban.
Mindenképpen szeretnének a végére járni, vajon alkalmazták-e Magyarországon a hírhedt izraeli kémszoftvert.
Nem csak a telefonokra, de az összes Apple-eszközre rá tudott települni a program egy biztonsági rést kihasználva.
Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s tagja szerint a kormánypártok pánikszerűen igyekeznek elmenekülni az igazság felderítése elől.
Ráadásul nem is évekkel korábban, hanem idén.
A szervezet azt szeretné, ha alkalmazásukra nemzetközi normák vonatkoznának.
Számos izraeli startup foglalkozik kiberbiztonsággal. Több azonban közülük nem törődik azzal, ha visszaélnek az általuk kifejlesztett rendszerrel.
Megérdemelten - írta.
Vargha Tamás a székesfehérvári Vörösmarty Rádiónak nyilatkozta ezt. Meg azt is, hogy szereti a James Bond filmeket.
Ez a cég gyártja azt a Pegasus nevű szoftvert, amellyel a gyanú szerint Magyarországon politikusokat és újságírókat figyeltek meg.
Hétfő délután a vártnál jóval többen, legalább ezren mentek el a Terror Háza elé, hogy onnan a Fidesz Lendvay utcai székháza elé vonuljanak. A tüntetők zöme fiatal, huszonéves volt, ám jócskán akadt közöttük az idősebb korosztályból is. „Mondjunk nemet a megfigyelésre” címmel hirdetett tüntetést a Momentum és az LMP a Pegasus-botrány nyomán.
Hogy ez nem csak hisztériakeltés, hanem világraszóló botrány, jelzi, a Vatican News hírportál szerkesztője, Gudrun Sailer is cikkben foglalkozott a kérdéssel. Megállapítja: a magyarok nagyon várják a pápát és Ferenc szeptemberi látogatása nem kizárólag vallási esemény.
Erőteljes jelek utalnak arra, hogy az Újdelhi kormányzat a Pegasus szoftverével megfigyelte a dalai láma közvetlen környezetét. Megerősítés persze nincs.
Még péntek délután sem lehetett tudni, hogy a fideszes képviselők ott lesznek-e a hétfői nemzetbiztonsági bizottság ülésén.
Kérdés persze, hogy elmegy-e, akárcsak a többi fideszes.
Aszódi Attila még kormánytag volt, amikor rátelepíthették telefonjára a hírhedt kémszoftvert.
A hatóság jogosulatlan titkos információgyűjtés gyanújával indított eljárást.
A cég olasz konkurense rendszerének feltörésével vált egyeduralkodóvá ezen a területen. Gyilkossághoz is vezetett a kémszoftver alkalmazása.
A gyanú szerint a megfigyelést az indiai kormány végezhette.
Az izraeli kabinet állítólag munkacsoportot hoz létre, hogy kezelje a Pegasus projektből származó, az NSO Group izraeli megfigyelő cég által autoriter kormányoknak eladott kémeszközök használatáról szóló leleplezések következményeit, írja a brit The Guardian csütörtöki kiadásában.
És kiállnak a lehallgatás célpontjává tett Gémesi György polgármester mellett.
Hatékony bírói jogvédelmet kellene biztosítani a titkos megfigyelések ellen.
"Ha kiderül, hogy Luxemburgot használták fel az NSO programjával elkövetett emberi jogi jogsértésekre, arra Luxemburgnak válaszolnia kell".