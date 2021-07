Capitolium ostroma: két bizottság kevesebb, mint egy

London felül akarja vizsgálni az EU-ból való kilépési szerződésének északír fejezetét. Brüsszel erről egyelőre hallani se akar.

Nem lehet azt mondani, hogy derült égből csapott volna le a mennykő, hiszen évek óta tudni lehetett, hogy a Brexit után gyakorlatilag lehetetlen vagy csak súlyos megrázkódtatások árán lehet visszaállítani az Ír Köztársaság és Észak-Írország közti határt. Most mégis némileg váratlanul jött, hogy közvetlenül a "nyári szünet" tábla kitétele előtt Lord (David) Frost, Brexit-ügyekben illetékes miniszter a westminsteri parlament felsőházában a kilépési egyezmény Észak-Írországra vonatkozó protokolljának újratárgyalását követelte.

A miniszter, aki amúgy a vitatott rendezési formula egyik szellemi atyja, arra hivatkozott, hogy az jelenlegi formájában "folyamatos zavart okoz" a tartomány kereskedelmében.

Észak-Írország a Brexit-tárgyalások kimeneteleként bizarr pozícióba került, ugyanis része maradt az EU egységes piacának és a vámuniónak, mivel London és Brüsszel egyaránt el akarta kerülni a nagypénteki egyezménnyel kialakult kényes hatalommegosztási egyensúly megbontását. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tényleges, Észak-Írországból az Ír Köztársaságba vezető határon visszaállított ellenőrzés pedig veszélyeztetné a nehezen elért nyugalmi helyzetet. Frost, az egykori diplomata parlamenti előterjesztésében azt hangoztatta, hogy a maga részéről továbbra is vállalja az Észak-Írországon keresztül az Ír Köztársaságba irányuló árukereskedelemre vonatkozó vámszabályok végrehajtását, azonban a tartományban maradó cikkeket nem kellene hasonlóan szigorú kontrollnak kitenni. A köztudatba kolbász-háborúként bevonult helyzeten, a fokozódó áruhiányon kívül a főrend a húsvéti zavargásokra és a koronahű (vagyis Angliához húzó) népességnek arra a "hamis, de fájó" érzésére hivatkozott, mely szerint Észak-Írországot elválasztották az Egyesült Királyságtól. David Frost felszólította az Európai Uniót, hogy "friss szemmel, új nézőpontból" tekintse át az északír helyzetet. A brit kormány azt szeretné, ha Brüsszel megállítaná az időt és a jelenleg érvényes "kegyelmi időszak" egészen addig tartana, amíg nem jön létre megegyezés. Az i című napilap igyekszik leegyszerűsíteni a bonyolult képletet és úgy fogalmaz, hogy a kormányzati terv középpontjában a "becsületkassza" elmélet áll. A kereskedők kötelessége lenne bejelenteni, hogy a fuvar Észak-Írországba, vagy az Ír Köztársaságba irányul-e. Ha az előbbibe, akkor kikerülheti az ellenőrzést. Ez a megközelítés számít a vállalatok becsületességére, egyben nem zár ki szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Lord Frost Reagan amerikai elnök (eredetileg Lenintől származó) gyakran emlegetett mondását idézte: "Bízz, de ellenőrizz!"

A UK és az EU között fennálló csekély bizalom miatt nem csoda, hogy Maros Sefcovic, illetékes biztos még szerdán, nem sokkal Lord Frost parlamenti felszólalása után sietett kijelenteni, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez csatolt protokoll újratárgyalására nincs mód, azt végre kell hajtani.