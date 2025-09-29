Karácsony Gergely: Pokolian nehéz lesz

A főpolgármester azt mondta, a járvány és a válság okozta problémákat úgy kellene orvosolniuk, hogy a kormány segítségére nem számíthatnak, sőt a kabinet az önkormányzatok ellen küzd, és felhasználja az alkalmat arra, hogy „megrövidítse” azokat.