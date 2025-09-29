Az Országgyűlés igazságügyi bizottságán nem ment át a Demokratikus Koalíció javaslata.
A Magyar Úszó Szövetség azután határozott így, hogy az elmúlt hetekben többen nyilatkoztak gyerekeket ért szexuális bántalmazásokról.
Remélik, hogy Semjén Zsolt is támogatni fogja a testület felállítását.
A jelentések gyilkosságokról, lefejezésekről, szexuális erőszakról, megalázásról, kínzásról, durva bánásmódról, holttestek megbecstelenítéséről, a civil lakosság elleni kíméletlen támadásokról szólnak.
A fideszes tagok nélkül fogadták el a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélések kivizsgálására létrehozott eseti bizottság beszámolóját.
A többség érdemi írásos választ sem adott - tudta meg lapunk.
Még mindig nem ismerjük pontosan az elnöki kegyelmi kérvény útját.
A Jog és Igazságosság (PiS) vezette kabinetet egy ismerős arc, Mateusz Morawiecki alakította meg, és párttársa Andrzej Duda kinevezte a minisztereket. Parlamenti többség híján nem sokáig maradnak hivatalban.
A korábbi amerikai elnök el akarja kerülni a tanúskodást, ügyvédei szerint az idézés sérti a jogát az alkotmányos szólásszabadsághoz.
A volt elnök élvezettel nézte, mit műveltek hívei a Capitoliumon. A Pentagon hiába hívta, hogy mi a teendő, az alelnök halálra szánt testőrei pedig már családjaiktól búcsúztak.
Ijesztő adatokat és tényeket közöltek a kémszoftverek működéséről meghívott informatikai szakemberek az Európai Parlament Pegasus vizsgálóbizottságának ülésén.
Az Európai Parlamentben (EP) megalakult Pegasus vizsgálóbizottság célja, hogy a jövőben ártatlan emberek ne lehessenek törvénytelen lehallgatás célpontjai - nyilatkozta a Népszavának Jeroen Lenaerts, a testület elnöke.
A szaktestület összetételéről csütörtökön szavaz az uniós törvényhozó testület plenáris ülése.
Nyilvánosságra akarják hozni a kémszoftvert használó uniós kormányok minden kétes gyakorlatát
Didier Reynders sejtetni engedte, hogy a Pegasussal elkövetett visszaélések bekerülhetnek a jogállamisági helyzetét értékelő és ajánlásokat is megfogalmazó idei országjelentésekbe.
Befejezte munkáját a Városháza-ügyet vizsgáló bizottság, amelynek megállapítása szerint a városvezetés nem hozott a Városháza épületének eladására vonatkozó döntést, sőt, Karácsony Gergely főpolgármester a Főpolgármesteri Kabinet egyik ülésén az épület további fejlesztésére vonatkozó irányokat határozott meg.
Európai parlamenti vizsgálóbizottság felállítását javasolják.
A szokásos abszurd színházzal indult a Fővárosi Közgyűlés mai ülése. Az ellenzéki többségű testület megszavazta a Fidesz-frakció javaslatát a Városháza-gate kapcsán felállítandó vizsgálóbizottságról.
Rendőrök meghallgatásával kezdte munkáját a január 6-i erőszakos eseményeket vizsgáló különbizottság. Augusztus 13-án újabb támadástól tartanak.
Kevin McCarthy republikánus frakcióvezető hivatalosan visszavonta a január 6-i eseményeket vizsgáló bizottságba jelölt öt jobboldali képviselőt és bejelentette, hogy ők majd külön fogják kideríteni az események hátterét.
A bizottság munkáját a parlament elnöke, a kereszténydemokrata néppártban (ÖVP) politizáló, Wolfgang Sobotka vezette, aki nem zavartatta magát, s ahol csak lehetett segítette a vizsgálat akadályozását.
Kínos a jobboldalnak a január 6-i erőszak, úgyhogy megakadályozta a független vizsgálatot.
A főpolgármester azt mondta, a járvány és a válság okozta problémákat úgy kellene orvosolniuk, hogy a kormány segítségére nem számíthatnak, sőt a kabinet az önkormányzatok ellen küzd, és felhasználja az alkalmat arra, hogy „megrövidítse” azokat.
A házelnök szerint a testület alkalmas arra, hogy megtévessze a nyilvánosságot. A Párbeszéd politikusa visszaüzent: folytatják a munkát.
Az önkormányzati intézmény korábbi, menesztett vezetője idejéből származó bűncselekménygyanús-ügyek, szabálytalanságok sorát tárták fel.
Az ellenzéki Déri Tibor szerint a kormánypárti Wintermantel Zsolt idején történt ügyletekről készült szakvéleményt tanulmányozná egy bizottság.
Szeretnék, ha a miniszterelnök és az emberi erőforrások minisztere is válaszolna a kérdéseikre.
Momentumos vezetésű vizsgálóbizottság alakulna többek között az M3-as metró felújítása, a Bálna eladása, illetve a biodóm-projekt kivizsgálására.
„Nem maradhat megválaszolatlanul a 33 éves esztergomi édesanya értelmetlen és elkerülhető tragédiája sem” – hangsúlyozta a párt elnöke.
Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.