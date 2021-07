A világ francia szemmel

Egy orosz népi mondás szerint az embert a ruhája szerint fogadják és az esze szerint búcsúztatják. Ha valaki, akkor Vlagyimir Putyin orosz elnök igazán öltözhetne eredetien, nem utánozva senkit. Ehhez képest az egykori KGB-főnök James Bondra hajaz: elsősorban méregdrága Brioni öltönyöket hord és legtöbbször a fekete szint választja. A 007-es ügynök sok más külsőségében is példaképe az orosz elnöknek: cipői, nyakkendői, sőt, az órai is csúcsmárkák. De a legfontosabb Bond-tulajdonság: a külső kifogástalansága.

2000-ben, első elnöki beiktatásán Putyin olyan ruhában jelent meg, mint egy temetkezési igazgató - írta a nyugati sajtó. És valóban, egy jelentéktelen külsejű, alacsony férfi rosszul szabott öltönyben, túl szélesre alakított vállakkal és kissé kurta nadrágban lépett a pulpitushoz, hogy egy perccel később az orosz birodalom elnökeként szóljon a világhoz. 2012-ben, harmadik elnöki ciklusát azonban már egy egészen más ember kezdte meg: határozott, elegáns férfiú, aki úgy nézett ki, mintha skatulyából húzták volna elő. Időközben nem csupán az országát rázta gatyába, de rájött, hogy öltözködésével sem adhat támadási felületet a kritikusoknak.

GARDRÓBSZEKRÉNY Putyin, vagy inkább stylist-csapata az olasz öltöny-márkákat részesíti előnyben: kizárólag Brioni és Kiton öltönyöket láthatunk rajta. Egy-egy ilyen ára átszámolva 2,5 millió forint. Az elnöknek persze nem a konfekció dukál, neki egy kiválasztott szabó varrja hosszú napokon keresztül az új és tegyük hozzá, méregdrága viseletét. Putyin öltönyei szigorúan a mindenkori üzleti stílusban készülnek, ami azt jelenti, hogy kerüli a divatos slim stílust és az ingeinek a gallérja sem határozott Cutaway/cápa, hanem visszafogottabb Spread/cápa vonalú. Ami öltönyei színét illeti, azok gyakorta feketék, sötétszürkék, vagy kékek, meleg időben a sötétszürkét világosszürkére cseréli. Megfigyelhetjük azt is, hogy ragaszkodik a színharmóniához, vagyis ha az öltönye szürke, vagy kék, alá világoskék inget vesz fel, amelyet kék nyakkendővel ékesít. Ha fekete az öltöny, ahhoz fehér ing dukál, amihez fekete, vagy bordó nyakkendőt választ. Kabátjai általában feketék, egyenes szabásúak, s szigorúan ellenőrzött természetes anyagokból készítenek. Ezek is olaszok: kizárólag a Nina Ricci és a T&T Tardia jöhet szoba. Összességében az orosz elnök a klasszikus stílust részesíti előnyben, ami nem feltűnő, bizalmat kelt és nem vonja el a figyelmet magáról emberről.



KIEGÉSZÍTŐK ÉS DÍSZEK A legfontosabb férfi kiegészítők a nyakkendők, az órák és a napszemüvegek. Ami a nyakkendőket illeti, Putyin eddig a piros színárnyalatokat kedvelte, de az utóbbi időben szélesítették a színskáláját. Az elnökön láthatunk fekete, kék, sőt lila nyakkendőt is, ráadásul némelyik mintás: babos, csíkos, foltos. Márkájuk Moschino vagy Lacroix. Áruk 37-42 ezer forint között mozog. Órákból Putyinnak egész gyűjteménye van: szemfüles újságírók 11-féle órát számoltak össze jobb karján. Az orosz elnök ugyanis itt hordja őket, hogy a felhúzó korona ne karcolja a csuklóját. "Nekem így kényelmesebb, mert nem dörzsöli a kezemet" - közölte egy újságírói kérdésre, majd miután a cikk megjelent, több órás világcég is az ellenkező oldalra tette át a felhúzó szerkezetet. Kedvence a Blancpain Léman Aqua Lung Large Date, ezt látni rajta a leggyakrabban. Szereti továbbá az A. Lange & Söhne Tourbograph különleges fémek ötvözetéből készült időmérő eszközét, valamint az arany Patek Philippe órákat. Vlagyimir Vlagyimirovics karján láthattunk egy Patek Philippe Perpetual Calendar típusú karórát is, amely csak távolról tűnik hétköznapinak, hiszen az ára elérheti a 12 millió forintot! Tuvai utazása során 2009-ban egy pásztor fiának ajándékozott egy Léman Aqua Lung Grande Date karórát, míg 2010-ben a Burejszkoje víztározó alapkőletételekor áldozat gyanánt a még lágy betonba dobta Blancpain időmérőjét. Monacóban pedig feltűnt egy platina tokban lévő, aranyozott számlapos Patek Philippe 5208P Triple Complication karóra, amely úgy kelt az árverésen, hogy megszellőztették az orosz elnök személyét, mint tulajdonost. Az óra hamar gazdára talált 365 millió forint értékben. Az elnök szemüvegkészletével egyszerűbb a helyzet, mert a Cartier Santos márka a kedvence, kizárólag ezt hordja. Egy ilyen szemüveg mintegy 430 ezer forintba kerül. Végre eljutottunk az elnöki zoknikhoz! Ezekről annyit lehet tudni, hogy mindig fekete színűek, állítólag ezzel a színnel egyik ruha-összeállításnál sem lehet mellé nyúlni... FÉLCIPŐK, CSIZMÁK Putyin itt is az olasz márkák híve: Salvatore Ferragamo, Baldinini. Aki nem tudná, ezek a nevek a csillogó luxus és a kifogástalan minőség szinonimái. Korábban az orosz elnök Aldo Brue, vagy a brit John Lobb cipőit is kedvelte, formájukat tekintve azonban nem mindig követték a napi divatot és majdnem mindig feketék, gyakorta lakkozottak. Összességében itt is a visszafogottság, a klasszikus, nem feltűnő elegancia dominál. Egy Ferragamo cipő ára meghaladja a 570 ezer forintot, de az elnöknek természetesen méretre, pontosabban a lábára alakítják. Szóval az övé jóval drágább, legalább kétszeres az ára. Cipőinek érdekessége a sarokméretük. A 168 centiméter magas elnök néha 5 centis cipősarkakon halad célja felé. Csizmát az orosz elnök ritkán húz, csak a vadászatain, extrém utazásai során, például amikor a sarkkörön túli jegesmedve populációt vizsgálta, vagy ha az orosz haderő főparancsnokaként egyenruhában feszít. SZABADIDŐ, SPORT Talán a szabadidőben hordott ruhái mutatják meg az elnök valódi jellemét, ahogyan ő maga fogalmazott: "Az én stílusom egyszerű üzleti. Nagyjából azon emberekéhez hasonlít, akiknek rokon jellegű foglalkozásuk van, mint nekem. A hétköznapokban - egyszerűbb. Hogy kényelmes legyen. Persze szeretném, ha elegáns és szép lenne. Nem tudom milyen is ez a stílus. Én általában azt veszem fel, amit a szekrényben találok. De mivel a kamerák vesznek, szépnek kell lenni. De én különösebben nem terhelem ezzel magam” - közölte a flashnord.com hírportál oldalán.

Nagy feltűnést keltett a szibériai kirándulása során felöltött bundája, a hozzávaló sapka és egyujjas kesztyűje. A világosbarna irhakollekció juhbőrből készült és igen eredeti szabású. Ráadásul kivételesen orosz gyártmány. A szentpétervári „Masztyerskaja kozsi i meha” szabóságot azonnal meg is rohanták az orosz újgazdagok, akik minduntalan Putyint igyekeznek utánozni. A bunda a kiegészítőkkel együtt 600 ezer forintnyi rubelt kóstál. Putyin sport-, vagy vadászruhákban lazít szívesen, de sokszor még lazább: félmeztelenül lovagol, horgászik, vagy éppen napfürdőzik. A 69. évében járó elnök sportos felsőteste is gyakori téma a nyugati sajtóban: sokan kétségbe vonják a fotók frissességét, vagy "photoshoppolással" vádolják. A vélemények megoszlanak, egyesek ízléstelennek tartják a magamutogatást, mások az elnöki PR fontos részének tekintik, hiszen Putyin egészségét bizonyítják. Említést érdemel még a farmer és a szmoking. Farmernadrágból is az olasz márkákat szereti, például a Kiton Napolit, amely 180-550 ezer forintnyi rubelért lehet bárkié. A szmoking Putyinnak kimondottan rosszul áll, aminek az lehet az oka, hogy nem érzi benne jól magát. A legtöbb gondot a csokornyakkendő okozza, de mit lehet tenni, a diplomáciai protokoll kötelez. KI FIZETI A SZABÓT? Felvetődik a kérdés, hogyan tud lépést tartani az orosz elnök ezekkel az árakkal, hiszen a hivatalos jövedelme igencsak szerény - tavaly nem érte el a 40 millió forintot. Összehasonlításként, szóvivője Dmitrij Peszkov majdnem a másfélszeresét keresi, míg Peszkov felesége, a híres Tatjána Navka olimpiai bajnok műkorcsolyázó - nem tévedés - évi 960 millió forintot visz haza (2018-as adat). Ismert, hogy az elnöki költségekre külön keret áll rendelkezésére, de az olyan sok egyébre kell, hogy gazdag ruhatárára biztosan nem telik belőle. Így erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, hasonlóan ahhoz, hogy ki(k) öltözteti az orosz elnököt, ki a stylistja és miért vásárolja, illetve készítteti méregdrága ruháit, cipőit külföldön?