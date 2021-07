Hivatalosan is elkezdődött a tokiói olimpia

Az ötkarikás játékok megnyitójára magyar idő szerint pénteken 13 órakor kerül sor. Másnap a kardvívó Szilágyi Áron kétszeres címvédőként lép pástra.

Egy nappal a tokiói olimpia hivatalos megnyitója előtt 1979 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a japán fővárosban – számolt be a Kyodo hírügynökség. Január közepe óta nem volt ennyi megbetegedés az ötkarikás játékok helyszínén, a szervezőbizottság pedig 12 esetet jelentett. A játékokkal kapcsolatban immár 87 pozitív esetet találtak. Nemcsak a növekvő esetszám miatt fájhat a szervezőbizottság feje, ugyanis csütörtökön menesztették a nyitóünnepség igazgatóját. Kobajasi Kentaroról most derült ki, hogy 1998-ban egy komédiaestjén a holokauszttal viccelődött. „Őszintén sajnáljuk, hogy egy nappal a megnyitó előtt ilyen lépést kellett tennünk és ezzel aggodalmat keltettünk azokban, akik közreműködnek a megnyitón, illetve gondot okoztunk a tokióiaknak és mindenki másnak az országban” – mondta Hasimoto Szejko, az szb elnöke. A nyitóünnepség csapatából így néhány napon belül a második vezető beosztású személy vált ki. Ojamada Kejgo zeneszerző ugyanis hétfőn mondott le, miután egy lapinterjúban maga „dicsekedett el” azzal, hogy diákkorában fogyatékkal élő osztálytársait zaklatta. A magyar idő szerint 13 órakor kezdődő megnyitóünnepség előtt már megkezdi szereplésé két magyar sportoló is. A riói olimpián 14. helyezett evezős Pétervári-Molnár Bendegúz magyar idő szerint péntek hajnalban mutatkozott be a férfi egypár mezőnyében. Amennyiben az előfutamában az első háromban végzett, akkor bejutott a hétfői negyeddöntőbe, ellenkező esetben szombaton reményfutam vár rá. A pénteki versenynap másik magyarja Balogh Mátyás, aki révén 25 esztendő után lép újra lőállásba magyar íjász ötkarikás játékokon. A 21 éves magyar bajnok számára az első megmérettetés a rangsoroló, ennek során 72 nyilat lő ki 70 méteres távolságról, az itt elért eredmény adja majd a kieséses ág párosítását. Szombaton már jóval több magyar lesz érdekelt, s jó eséllyel éremnek, érmeknek is örülhetünk majd. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 13 éremmel már elégedett lenne, noha öt éve Rióban 15 medált nyert a magyar csapat. A külföldi elemzők ezzel szemben 16-28 érmet jósolnak Tokióban a mieinknek. Korán kell majd kelnie szombaton annak, aki figyelemmel szeretné kísérni a férfi kardvívókat. A magyar színeket az egyéniben kétszeres címvédő Szilágyi Áron, a 2017-ben világbajnok Szatmári András, valamint Decsi Tamás képviseli egyéniben. Az első mérkőzéseket magyar idő szerint hajnali 2 óra magasságában rendezik, míg a döntőre délután negyed három körül kerül sor. A magyaroknak fel kell venniük a versenyt a világranglista-vezető Oh Szang Ukkal is, aki felépült a koronavírus-fertőzésből. Az úszóknak sem kell sokáig várniuk a bemutatkozásra, igaz, ebben a sportágban még csak előfutamokat rendeznek szombaton. Sós Csaba szövetségi kapitány három-négy érmet és legalább egy aranyat vár tanítványaitól. „Van hét-nyolc éremesélyünk, ennek a felét érdemes bevállalni. Hárman: Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kapás Boglárka pedig aranyesélyesként indulnak, de legalább egy legyen meg. A dobogóra odaérhet még Kenderesi Tamás és Verrasztó Dávid például" - mondta az MTI-nek a szakvezető. Csütörtökön aztán kiderült Verrasztó és Bernek Péter egyik nagy riválisa, a 400 méter vegyes idei Európa-bajnoka, Ilja Borogyin koronavírus-fertőzés miatt nem indulhat.

Ugyancsak éremesélyes tekvondóban a 18 esztendős Salim Omar. A fiatal versenyző friss - címét áprilisban kiharcoló - felnőtt Európa-bajnokként lép majd tatamira az 58 kilósok között. Patakfalvy Miklós, a hazai szövetség első embere bízik benne, hogy a magyarként annak idején világbajnoki bronzérmes Salim Gergely Tokióban edzőként, fia révén gazdagítja majd újabb sikerrel a sportágat. A sportlövők közül elsőként Mészáros Eszter áll a lőállásba. A világkupa-győztes 19 esztendős puskás számára jól jött az olimpia elhalasztása, mert 10 méteren szerezte meg a kvótát, de az elmúlt esztendő során az 50 méteres versenyszámban is fel tudott zárkózni a nemzetközi élmezőnybe. Megkezdődnek a küzdelmek a cselgáncsozóknál is, a nőknél az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva (48 kg) első fellépésén az indiai Shushla Likmabammal dzsúdózik, akinek legjobb eredménye egy második hely a Nemzetközösségi Játékokon. A teniszező Fucsovics Márton nehéz ellenfelet kapott az első körben, ugyanis az idei wimbledoni tornán elődöntős Hubert Hurkacz-cal mérkőzik meg. Szombaton rendezik meg az országúti kerékpárosos mezőnyversenyét is. Valter Attila nem fogalmazott meg elvárásokat magával szemben, viszont szeretné kihasználni, hogy az útvonal három hegymenetet is magában foglal, ami számára kedvező. Megkezdik szereplésüket az asztaliteniszezők is, egyesben Póta Georgina, Madarász Dóra és Majoros Bence lesz érdekelt magyar részről. A kétszeres Európa-bajnok Póta (30. kiemelt) a második fordulóban, a 48 között kezd, ellenfele a svájci Rachel Moret és a brazil Jessica Yamoda mérkőzésének továbbjutója lesz. Madarász (36. az olimpiai rangsorban) egy fordulóval korábban kapcsolódik be a küzdelmekbe, a negyedik olimpiáján szereplő, rutinos nigériai Offiong Edem ellen lép asztalhoz. Az ugyancsak ötkarikás újonc Majoros (38.) szintén az első körben kezd, mégpedig az algériai Larbi Bouriah ellen. A Szudi Ádám, Pergel Szandra vegyes párosnak nem igazán kedvezett a sorsolás, a 16-os kieséses tábla első körében, ugyanis a negyedik helyen kiemelt hongkongi Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem kettőssel találkozik.

Szombaton még az ökölvívó Gálos Róbert, valamint a két magyar tollasozó, Sárosi Laura és Krausz Gergely sikeréért lehet majd szorítani.