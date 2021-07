Döntött az NVB Bodolai László visszahívásáról

Aszódi Attila még kormánytag volt, amikor rátelepíthették telefonjára a hírhedt kémszoftvert.

A szakember még 2018 végén lett célpont, amikor ugyan még tagja volt a kormánynak, de felettesével, Süli Jánossal már sorozatos konfliktusai voltak amiatt, hogy műszaki okokra hivatkozva nem akarta engedni a Paks II. projekt menetrendjének fellazítását. Aszódi Attila hivatalos telefonszámát célozták be a programmal, mivel ezen keresztül intézte munkával kapcsolatos ügyeit. A készüléket le kellett adnia, amikor nem sokkal a célponttá válása után, 2019 januárjában menesztették a kormányból. Keresték az érintettet is, de ő nem kívánt nyilatkozni. Mivel a telefon már nincs a birtokában, így azt elkérni sem tudták tőle, hogy bevizsgáltathassák. A portál munkatársai keresték a kormányszóvivői irodát és keresték Süli János hivatalát is, de egyik helyről sem érkezett válasz. Mint lapunk korábban a Direkt36 közlései alapján beszámolt, nem ő az egyedüli közéleti szereplő, aki szerepel a kiszivárgott listán, mint a Pegasus potenciális célpontja. A gödöllői polgármester, Gémesi György és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Bánáti János ugyancsak a megfigyeltek közé tartozhatott.