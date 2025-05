Akár 600 ezer autót is visszahívhat a Daimler

Akár hatszázezer járművet, és több különböző Daimler modellt is érinthet az eredetileg a Mercedes Vito modellek dízelmotorjai miatt elrendelt visszahívási akció. A Bild am Sonntag német lap beszámolója szerint világszerte 40 ezer Mercedes Vito és 80 ezer Mercedes C-osztályú modellt érinthet a visszahívás, a Spiegel lap jelentése szerint viszont akár 600 ezer is lehet a visszahívásra kijelölt járművek száma.