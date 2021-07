Egymást tanítják kukafosztogatásra a sárgabóbitás kakaduk Ausztráliában (videók)

A sikeres madarak jellemzően dominánsak is voltak a hierarchiában.

Richard Major ornitológus figyelte meg Sydney-ben, ahogy sárgabóbitás kakaduk (Cacatua galerita) nyitogatják a kukákat a városban. Német kutatókkal közösen végzett 2018-as vizsgálata során a lakosok megkérdezése nyomán arra jutott, hogy Sydney három külvárosi részén is alkalmazzák a madarak a szokatlan technikát. 2019 végére pedig már 44 külvárosi területen fosztogatták a szemeteseket a madarak. Ez a terjedés háromról 44 területre meglehetősen gyors - véli Major, az Ausztrál Múzeum munkatársa. A szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy a madarak önállóan jöttek-e rá, mit kell tenniük, vagy tapasztaltabb egyedektől tanulták el. A Science című tudományos lapban bemutatott tanulmányuk szerint azt a következtetést vonták le, hogy társaiktól tanulták el a madarak a kukafosztogatást. Mindig a szemétgyűjtés napja volt a kutatók vizsgálati napja 2019 nyarán. Amikor a kukásautó végiggurult az utcákon és az emberek kigördítették kukáikat az utcasarokra, Barbara Klump, a Max Planck Intézet kutatója a kukákon landoló kakadukat figyelte meg. Nem mindegyik madár tudta kinyitni a kukák fedelét, de a szakértőnek mintegy 160 videót sikerült készítenie a sikeres kísérletekről.

A felvételek elemzése során arra jutottak, hogy többnyire a nőstényeknél nagyobb hímeknek sikerült a művelet. A sikeres madarak jellemzően dominánsak is voltak a hierarchiában. "Ez arra utal, hogy minél több a társas kapcsolatod, annál több lehetőséged van a megfigyelésre és az új viselkedési módok eltanulására, majd terjesztésére is" - véli Klump. A kakaduk különösen társas madarak, amelyek mindig kisebb csoportokban táplálkoznak, nagyobb csoportokban éjszakáznak és nagyon ritkán láthatóak Sydneyben magányosan. Miközben sok állatfaj egyedszáma csökkent az ausztrál városok terjedésének hatására, ezek a merész és pompázatos madarak általában gyarapodnak. A papagájalakúak - ide tartoznak a kakaduk is - a legokosabb madarak között vannak. Bár agyuk csak diónyi méretű, előagyuk neuronokkal olyan sűrűn átszőtt, hogy számos kognitív képességük az emberszabásúakéhoz hasonlatos.