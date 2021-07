Újra kordonok nélkül a Pride

Ne a transzneműekről szóló tájékoztatással riogasson Orbán Viktor, foglalkozzon inkább például a gyermekszegénységgel – javasolja Jana Hainsworth, a brüsszeli székhelyű európai gyermekjogi szervezet, az Eurochild főtitkára.

Önök azt állítják, hogy a magyar törvénymódosítások nem védik a gyerekeket. Miért nem? Mert korlátozzák az információhoz való hozzáférésüket. A gyermek alapvető joga, hogy teljeskörű tájékoztatást kapjon, amelynek birtokában képes megalapozott döntéseket hozni. A magyar “gyerekvédelemi” törvénnyel gyakorlatilag nagy veszélynek teszik ki őket, mert megfosztják őket azoktól az információktól, amelyekkel felvértezve meg tudnák védeni magukat az ártalmaktól. A magyar kormány azzal válaszol a bírálatokra, hogy a szülő kizárólagos joga, hogy döntsön a gyereke szexuális neveléséről. Mit szól ehhez? Ez egy teljesen hibás állítás. A gyerekek önálló egyéniségek és ahogy cseperednek, maguknak kell döntéseket hozniuk. A szülők nagyon fontos szerepet töltenek be a gyerekek védelmében és fejlődésének irányításában, de nem szabad eldönteniük helyettük, hogy mit hallgassanak vagy mit tanuljanak, mert ez akadályozná, hogy független, önálló, felelősségteljes állampolgárokká váljanak. Vannak az önök szervezetének statisztikái arról, hogy a zaklatás és a diszkrimináció milyen hatást gyakorol a gyermekek mentális egészségére? Felmérésünk Európában és világszerte azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akik nincsenek tisztában a szexualitásukkal vagy akik leszbikusnak, melegnek vallják magukat, az átlagnál jóval több mentális problémával küzdenek. Ezért megfelelő információkra van szükségük a szexualitásukról és arról, hogy az mit jelent. Nem szabad, hogy értéktelennek, méltatlannak tartsák vagy gyűlöljék magukat. Aggasztó a depressziósok száma közöttük, és sokan foglalkoznak az öngyilkosság gondolatával. Vannak-e a magyarhoz hasonló törvények az uniós országokban? Az EU tagállamaiban nincsenek hasonló törvények, amelyek korlátozzák a gyermekek szexuális egészségneveléshez való hozzáférését. Nagyon aggaszt minket, hogy a jogszabály a pedofilok elleni védelmet a szexuális reprodukciós egészségneveléshez és tájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó rendelkezésekkel társította. Orbán Viktor a gyermekvédelemről szóló népszavazást azzal is indokolta, hogy meg kell akadályozni, hogy LMBTQI aktivisták az óvodában népszerűsítsék a homoszexualitást Magyarországon. Ön hallott ilyesmiről? Egyáltalán nem. Sok példa van rá, hogy a kisgyerekek az önállóság fontosságáról hallanak az óvodában, de a serdülőkör előtt nincs szexuális felvilágosítás. Amit a kormányfő említett, nem általános gyakorlat Európában. Mi a helyzet a nemváltoztatással? A magyar kormány ettől is félti a gyerekeket. Ha az Orbán-kormányt a legkevésbé is érdekelné a gyermekek védelme, akkor foglalkozna a gyermekszegénységgel, a kisebbségi csoportok diszkriminációjával, mert a fiatalok éppen ezek miatt sérülnek. Nem a transzneműekről szóló tájékoztatással kellene riogatnia, ami elenyésző, és egyáltalán nem érinti a magyar gyerekeket. A népszavazási kezdeményezés kizárólag arra szolgál, hogy megossza a társadalmat és elterelje a figyelmet más kérdésekről.