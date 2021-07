360,30 forinton az euró

A külgazdasági és külügyminiszter abban reménykedik, hogy 2023-ban már futamokat lehet rendezni a helyszínen.

Újabb nyolc pontos intézkedéscsomagot jelentett be a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs vezetője. Szijjártó Péter ismertetése szerint ebből több az önkormányzatokat érinti, mivel a beruházások végett szükséges fejleszteni a helyi infrastruktúrát. Így történik ez Komáromban, ahol egyebek mellett elkerülő utat építenek, valamint modernizálják a vasúthálózatot is egy dél-koreai beruházás miatt. Bővül Nyíregyháza mellett az ipari park, illetve Gödön a Samsung-gyár mellett egy ipari-innovációs területet hoznak létre. Egyúttal lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a magyarok külföldön szerzett diplomájukat is egyszerűbben honosíthassák A tárcavezető tájékoztatása szerint mindez azt jelenti, hogy az állami hivataloknak mindösszesen egy hónapjuk lesz a szükséges igazolásokat kiadására. Ugyanakkor a kormány becélozta az úgynevezett digitális nomádokat is, vagyis az olyan, világszerte keresett telekommunikációs szakemberek, akik egy laptoppal dolgoznak és nincsenek helyhez kötve. Az ő magyarországi letelepedésükhöz is ajánlanak kedvező feltételeket - hogy ez pontosan mit takar, az nem derült ki a közlésből.

Végezetül az is bejelentette a miniszter, hogy magasabb fokozatra kapcsol a a hajdúnánási MotoGP-pálya építése, ugyanis a munkák jelentős felgyorsításáról döntött a kormány. Mindezt azért, hogy már 2023-ban futamokat lehessen rendezni - zárult Szijjártó Péter tájékoztatása.