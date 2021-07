Szilágyi Áron elődöntős Tokióban

Mutatjuk a magyarok szombati programját, ahol már érem is születhet.

Péntek este 20 órakor - közép-európai idő szerint 13 órakor - megkezdődött a XXXII. nyári ötkarikás játékok ünnepélyes megnyitója Tokióban - írja az MTI.

Az Olimpiai Stadionban zárt kapuk mögött sorra kerülő ünnepség az "Érzelmekkel egyesülve" (United by Emotions) címet kapta, és a tervezők célja, hogy a sport szerepét, valamint az olimpiai játékok értékeit emelje ki, miközben - többek között - Japán két meghatározó szimbóluma, a Nap, valamint a Fudzsi-hegy is "megjelenik" a stadion küzdőterén zajló előadásban. A háromórásra tervezett nyitóünnepségen nagy hangsúlyt kap az esélyegyenlőség is. A nemzetek bevonulásánál a magyarok 143.-ként érkeznek majd. Némiképp meglepő, hogy kifejezetten nagy tömeg gyűlt össze az Olimpiai Stadion körül, ahol a megnyitó ünnepséget tartják. Noha a közvélemény-kutatások szerint a japán lakosság többsége nem támogatja az olimpia megrendezését a koronavírus-járvány miatt, ebből semmit sem lehetett érezni a 2019 decemberében átadott és 68 ezer férőhelyes létesítmény környéken. Több ezer ember gyűlt össze, hogy az út mentén állva integessen az eseményre érkező médiamunkásoknak és vendégeknek, vagy éppen olyan táblákat tartsanak fel angolul, amelyen az állt: "Mindenkit üdvözlünk Tokióban". Szülők hozták ki gyermekeiket, akik lelkesen pacsiztak a stadionba érkezőkkel, sokan közös videót készítettek a világ minden tájáról összesereglett emberekkel, akik kizárólagos szemtanúi lesznek a megnyitónak, mivel a pandémia miatt az olimpia zárt kapuk mögött zajlik. Ami kissé ellentmondásossá teszi a helyzetet, hogy a mostani olimpián a járvány miatt nem lehetnek nézők, a japán fővárosban jelenleg is veszélyhelyzet van érvényben, ugyanakkor az Olimpiai Stadion szomszédságában lévő Japán Olimpiai Múzeum előtt álló ötkarikánál százak állnak tömött sorokban, nem figyelve a közösségi távolságtartásra, hogy maszkok nélkül fotózkodjanak az olimpia leghíresebb szimbólumával.



Így néz ki a magyarok szombati programja:

ASZTALITENISZ (Tokiói Fővárosi Sportcsarnok) 11.15 (magyar idő 4.15): vegyes páros nyolcaddöntő, Szudi Ádám, Pergel Szandra - Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem (hongkongi) 20.15 (13.15): női egyes, első forduló, Madarász Dóra-Offiong Edem (nigériai) 21.45 (14.45): férfi egyes, első forduló, Majoros Bence-Larbi Bouriah (algériai) CSELGÁNCS (Nippon Budokan) 11.00 (4.00): női 48 kg, Csernoviczki Éva-Shushla Likmabam (indiai), selejtező, negyeddöntő 17.00 (10.00): NŐI 48 KG, vigaszág, elődöntő, bronzmérkőzés, DÖNTŐ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR (Muszasinonomori Park - Fudzsi Nemzetközi Motorsport Versenypálya) 11.00 (4.00): FÉRFI MEZŐNYVERSENY (Valter Attila) ÖKÖLVÍVÁS (Kokugikan Aréna) 12.18 (5.18): férfi 57 kg selejtező, Gálos Roland-Serik Temirzsanov (kazah) SPORTLÖVÉSZET (Aszaka Lőtér) 8.30 (1.30): női légpuska alapverseny (Mészáros Eszter), 10.45 (3.45): NŐI LÉGPUSKA DÖNTŐ TEKVONDÓ (Makuhari Rendezvényközpont, A csarnok) 12.20 (5.20): férfi 58 kg nyolcaddöntő, Salim Omar-Vito Dell'Aquila (olasz), negyeddöntő, elődöntő 19.15 (12.15): vigaszág 20.45/21.15 (13.45/14.15): bronzmérkőzések 21.45 (14.45): DÖNTŐ ÚSZÁS (Tokiói Vizes Központ) 19.00 (12.00): előfutamok: 19.13 (12.13): férfi 400 m vegyes (Bernek Péter, Verrasztó Dávid) 19.28 (12.28): női 100 m pillangó (Sebestyén Dalma) 20.00 (13.00): férfi 400 m gyors (Zombori Gábor) 20.12 (13.12): női 400 m vegyes (Mihályvári-Farkas Viktória) 20.18 (13.18): női 400 m vegyes (Hosszú Katinka) VÍVÁS (Makuhari Rendezvényközpont, B csarnok) 9.30 (2.30): férfi kard egyéni, 32-es tábla: Szilágyi Áron-Josida (japán)/Quintero (venezuelai), Szatmári András-Ali Pakdaman (iráni), Decsi Tamás-Max Hartung (német) 64-es tábla 19.00 (12.00): elődöntő 20.20 (13.20): bronzmérkőzés 21.15 (14.15): DÖNTŐ