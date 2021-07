A Villarreal lemondta a Honvéd stadionavató mérkőzését

Hakan Calhanoglu az AC Milantól a városi rivális Interhez szerződött. Összegyűjtöttük az elmúlt évek hasonló transzfereit.

Hakan Calhanoglu, török válogatott labdarúgó idén nyáron az AC Milantól közvetlenül az Internazionale csapatához igazolt, amivel erősen borzolta a kedélyeket. Azonban nem ő az egyetlen játékos az elmúlt évekből, aki a legnagyobb riválishoz tette át a székhelyét. Az AC Milan 2014 márciusa után idén szeptemberben egy hosszú kihagyást követően ismét Bajnokok Ligája mérkőzést fog játszani. A piros-fekete mezes csapat az utolsó fordulóig küzdött a BL-t érő helyekért, végül az Atalanta legyőzésével ezüstérmes lett, a bajnoki címet pedig kilenc egymást követő Juventus siker után az Internazionale nyerte meg. Az ezüstéremben nagy szerepet játszott többek között az együttes irányítója, Calhanoglu, aki 2017 júliusában a Leverkusentől érkezett Milánóba. A török játékos hullámzó teljesítményt nyújtott az első éveiben, azonban Stefano Pioli vezetőedzővel jelentősen feljavult a játéka. Minden bizonnyal a jó forma ösztönözte Calhanoglut arra, hogy 2,5 millió eurós éves fizetését szerette volna megduplázni szerződése lejártával. A Milan viszont négymilliónál többet nem kínált neki, ezt a 27 éves játékos nem fogadta el, az ősi rivális Inter viszont hajlandó volt megadni neki az ötmilliót, így Calhanoglu június 30-a után, szabadon igazolható játékosként lett az Interé. Calhanoglu ezen a nyáron az Európa-bajnokságon is érdekelt volt, a török válogatottal csoportutolsóként kiesett, ezután mindenki várta, hogyan reagál majd a nagy hírre. A török közösségi oldalán búcsúlevél helyett egy összevágott videót tett közzé a legjobb Milanos pillanatairól, majd egy (!) óra elteltével ismét posztolt, az új képen már Inter mezben festi kékre Milánót. „Fantasztikus érzés a bajnokcsapathoz csatlakozni, mindenki tudja, hogy az Inter egy nagyszerű klub elképesztő rajongókkal… remélem idén is meg tudjuk nyerni a Scudettot, csakúgy, mint tavaly” - nyilatkozta érkezéskor Calhanoglu. A futballisták nem mindig vannak tisztában azzal, hogy mekkora jelentősége van a kluboknak. Robinho, egykori brazil válogatott futballista például nemrég azt nyilatkozta, azt hitte, a Manchester Unitedbe igazol, nem tudta, hogy létezik másik csapat Manchesterben (Robinho 2008-ben lett a Manchester City futballistája). Ha már Manchester, Carlos Tévez egy közel kétéves Unitedes kölcsönidőszak után lett a Manchester City játékosa. Emmanuel Adebayor az Arsenalból lett City futballista, majd a 2009-10-es szezon negyedik fordulójában egykori csapata ellen nézett farkasszemet. A togói csatár 2-1-es City vezetésnél gólt szerzett, majd minden idők egyik legprovokatívabb gólörömével ünnepelt, ugyanis egy egészpályás sprintet vágott le azért, hogy közvetlenül az Arsenal szurkolók előtt ünnepelhessen, ezzel bosszantva őket. Adebayor ezért a cselekedetéért két meccses eltiltást, valamint 25 ezer fontos büntetést kapott. A német bajnokságban a Bayern München borzolja rendszerint a kedélyeket azzal, hogy a legnagyobb riválisoktól szerez játékosokat. Elhozta többek között a Dortmundból az akkor élete formájában játszó Mario Götzét, de Robert Lewandowski is Dortmundból kerül Münchenbe. Szintén ikonikus jelenet volt a 2013-as BL-döntő, ahol a Dortmund a Bayern München ellen játszott, Götze akkor még a Dortmund alkalmazásában állt, de már korábban aláírt a bajorokhoz. A német sérülés miatt a lelátóról nézte az összecsapást, kis túlzással a kamera többet mutatta őt, mint magát a találkozót. Spanyolországban az egykori portugál klasszis szélső, Luís Figo kavarta fel az állóvizet azzal, hogy közel hat, Barcelonaban eltöltött év után 2000 nyarán a Real Madridhoz, a fővárosi csapat 60 millió eurós fájdalomdíjat utalt át riválisának. A magyar bajnokságban a Fehérvár tavaly előtt és idén is elhappolt egy-egy kulcsembert a közvetlen rivális Ferencvárostól. 2019 nyarán az ukrán Ivan Petrjak az egyéves kölcsönidőszakának lejárta után úgy tűnt, marad a Fradinál, azonban a Fehérvár végül jóval magasabb összeget kínált fel neki, így végül Petrjak Székesfehérvárra tette át a székhelyét. Hajnal Tamás, a zöld-fehér együttes sportmenedzsere akkor így nyilatkozott: „Számunkra ez elfogadhatatlan, mert egy hosszú és kemény tárgyalássorozat végén megegyeztünk a Sahtar Donyeckkel, és a játékosnak is olyan ajánlatot tettünk, amely túlmegy az észszerűség határán. Megpróbáltuk tehát itt tartani, viszont a Vidi olyan horribilis összeget kínált neki, amivel nem tudunk és nem is akarunk versenyezni.” Idén júliusban pedig a balhátvéd, Marcel Heister csatlakozott az Üllői útról a Fehérvárhoz. A német játékos szabadon igazolható játékosként váltott csapatot. Azonban hiába sikerült a legnagyobb riválistól is szerződtetni két magyar szinten jó képességekkel rendelkező futballistát, az Ararat Jereván ellen ez is kevésnek bizonyult.