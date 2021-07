Akár az ellenzék is igent mondhatott a Pegasus beszerzésére

A vízumigényléshez elég lesz egy negatív PCR-teszt.

Szijjártó Péter a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren azt mondta, a sikeres vízumigénylés egyetlen feltétele egy negatív PCR-teszt. Éppen ezért a magyar kormány is úgy döntött, hogy a keddi naptól engedélyezik az orosz állampolgárok Magyarországra történő beutazását, abban az esetben, ha az illetőt beoltották. A miniszter magyarázata szerint ennek a döntésnek az egyik oka az, hogy a magyar gazdaság szektorai közül a turisztikai ágazat szenvedte el az egyik legnagyobb veszteséget a járvány alatt. Az orosz turisták körében Magyarország mindig is egy népszerű célpont volt, így az ő megjelenésükkel a vendéglátó szektor is kap egy nagy segítséget - fűzte hozzá Szijjártó Péter, aki a bejelentést követően elindult Isztambulba. Persze nem ez az egyedüli jó hír az utazni vágyóknak. Mint lapunk is megírta , a legújabb megállapodás értelmében már Üzbegisztán is elfogadja a magyar védettségi igazolványt.