Hátrébb lép Irakban az USA

Kérdés, meddig, ugyanis arra nem érkezett konkrét válasz, hogy mi történik azt követően, hogy az USA végleg távozik az országból.

"Az Egyesült Államok az elmúlt napokban fokozta a légicsapásokat és készen állunk arra, hogy folytassuk a tálibok ellen indított támadásainkat" - mondta Kenneth "Frank" McKenzie amerikai tengerészgyalogos tábornok egy kabuli sajtótájékoztatón. McKenzie - aki azt az amerikai központi parancsnokságot vezeti, amely az Afganisztánt is magában foglaló régiót irányítja - nem válaszolt arra a kérdésre, hogy augusztus 31-e után is tovább folytatják-e a hadműveleteket. Utóbbi dátum az USA katonai missziójának utolsó napja. Megjegyezte, hogy a következő napokban kemény próbatétel elé néz az afgán kormány, mivel a tálibok szeretnék azt éreztetni, hogy megkerülhetetlenek. McKenzie ugyanakkor bizakodó, szerinte győzelmük nem elkerülhetetlen és lehetségesnek tartja a helyzet politikai megoldását. Jelezte azt is, hogy a tálibok elsősorban a városi területek elfoglalására összpontosíthatnak. A fejleményekről beszámoló Reuters megjegyzi , az afgán kormány és a tálibok tárgyalói az elmúlt hetekben Katar fővárosában, Dohában találkoztak, bár egyes források szerint a tavaly szeptember óta tartó egyeztetések során nem sok érdemi előrelépés történt. A tálib csapatok az elmúlt hetekben fokozták offenzívájukat, több vidéki körzetet és tartományi főváros környezetét elfoglalták azt követően, hogy Joe Biden elnök áprilisban bejelentette, szeptemberig kivonják onnan az amerikai csapatokat, ezzel véget vetnek a közel 20 éve tartó missziónak. Velük együtt távoznak azok a helyiek is, akik a katonáknak segítettek az elmúlt évtizedekben. A kimenekítésre várók többsége tolmácsként és fordítóként dolgozott. Most családjaikkal együtt remélik, hogy mihamarabb elhagyhatják az országot. Lapunk beszámolóját az afganisztáni helyzetről ide kattintva olvashatja el. Az országban zajló folyamatoknak vannak magyar vonatkozásai is - legalábbis ha helytállóak az MSZP korábbi honvédelmi miniszterének feltételezései. Szekeres Imre a Népszavában arról írt , hogy a magyar kormány jelentkezett arra, hogy Törökországgal és Pakisztánnal együtt biztosítani fogja a kabuli repülőtér működését. Az egykori tárcavezető azt gyanítja, a Magyar Honvédség mindhárom vezetőjét azért távolították el példátlan módon egyszerre, mert jelezték az ötlet képtelenségét.