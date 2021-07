Hőségriadót rendelt el Müller Cecília

Amerikai gyógyszeripari cégek 26 milliárd dolláros egyezséget kötöttek az ópiátválsággal kapcsolatos perek és eljárások ezreinek rendezésére. A cégeknek minden pénzt megér, hogy elkerüljék a bírósági eljárásokat.

Az opioidgyártó Johnson & Johnson és az ország három legnagyobb kábítószer-forgalmazója (McKesson, a Cardinal Health, a AmerisourceBergen), valamint az amerikai igazságügy-miniszterek egy csoportja megegyeztek, hogy a nagy gyógyszergyártók és kereskedők összesen 26 milliárd dollárt - ebből 5 jut a J&J-ra – fizetnek az ópiátjárvány károsultjainak, illetve családtagjaiknak. Az erős altatószerek okozta függőségnek 20 év alatt több mint 500 ezer halálos áldozata volt az USA-ban. Ez a legnagyobb összeg, amit kártérítésként megítéltek az országban 1998 óta, akkor a dohánygyártóknak kellet 246 milliárd dollárt kifizetniük. „Őszintén, a világon nincs annyi pénz, amennyivel a fájdalmakat és a szenvedéseket ellentételezni lehetne. De remélhetőleg a pénz oda megy, ahol szükség van segítségre” – mondta William Tong, Connecticut igazságügyminisztere. A megegyezés kihirdetése után a J&J ismét kijelentette, hogy mindvégig helyesen és felelősségteljesen cselekedtek. A nagy elosztócégek is „erősen vitatják azokat az állításokat, amelyek a tárgyalások során felmerültek” annak ellenére, hogy korábban már jelentős összegeket fizettek büntetésként, amivel a szövetségi vádakat tudták le, miszerint törvényt sértettek. A két évtized alatt 600 ezer ember életét követelő opioid járvány által sújtott családok kudarcnak tartják a gyártók és terjesztők elszámoltatását, akiket azzal vádolnak, hogy manipulálták a szövetségi törvényhozókat, továbbá az orvosi szalmát, amikor arra vették rá őket, hogy tömegesen írják fel a rászokást okozó fájdalomcsillapítókat azt állítva, hogy nincs velük semmi probléma, nem okoznak függőséget. A károsultak szerint a büntetéssel a cégek megvették az „elszámoltathatatlansághoz vezető utat”, kizárva, hogy be kelljen ismerniük, helytelenül jártak el. Emily Walden, a Feed Up! (Elég volt!) koalíció elnöke szerint - amely a károsult családokat képviseli -, az összeg meglehetősen kevés ahhoz képest, hogy az ország egyik legnagyobb üzletéről van szó, amely két évtizede folyik – írja a Guardian. „Ki kell fizetniük a károkat, amelyeket ténylegesen okoztak és bűnvádi eljárást kell indítani a döntéshozók ellen” – jelezte. Walden 11 éves fiát veszítette le fájdalomcsillapító-túladagolás következtében. A J&J 2019-ben már fizetett Oklahoma államnak 465 millió dollár kártérítést, miután egy bíró az ítéletében alig jobbnak nevezte a cég igazgatóit, mint szimpla kábítószerkereskedők. A múlt hónapban pedig 230 milliót fizettek New York államnak azért, hogy elkerüljék a bírósági tárgyalást. A három nagykereskedő cégnek pedig jelenleg is folyik pereskedése civilekkel Nyugat-Virginiában, miután illegálisan egymilliárd adag ópiátalapú fájdalomcsillapítóval árasztották el az államot 2006 és 2014 között. Itt történt lakosságarányosan a legtöbb túladagolásos haláleset.