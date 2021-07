Márton Anna negyedik lett női kardban

A következő mérkőzést szerdán, az Egyesült Államok ellen játssza a nemzeti tizenegy.

A magyar női vízilabda-válogatott 10-10-es döntetlent játszott az orosz csapattal az első csoportmérkőzésén a tokiói olimpián - írja az MTI.

Az összefoglaló szerint a ráúszásnál Vályi hozta el a labdát, de az első támadásból kapura lövésig sem jutott Bíró Attila szövetségi kapitány együttese. Az első negyed mindkét gárda támadó játéka akadozott a rossz bejátszások, pontatlan átadások és rossz lövések miatt. A gólhoz az oroszok jártak közelebb egy kapufát eltaláló lövéssel. A csapatok az első emberelőnyös helyzeteiket is kihasználatlanul hagyták, később Parkes ziccerből sem tudott betalálni, mivel Golovina kapufára tolta a próbálkozást. A gólcsendet aztán Ivanova törte meg közel öt perc után, de Keszthelyi a következő támadásból azonnal válaszolt. A negyed vége előtt a csapatkapitány Keszthelyi harcolt ki ötméterest, melyet Leimeter váltott gólra. Amíg az első felvonásban akadozott a támadó gépezet mindkét oldalon, addig a második negyedre mindkét csapat megtalálta a ritmusát: előbb Szilágyi találatára Karimova, Garádéra pedig Timofejeva válaszolt szinte azonnal. A játékrész derekán egy bejátszást követően viszont Parkes góljára az egyre jobban védő Magyarinak köszönhetően nem jött újabb válasz. Szilágyi pattintott lövésből talált be, ezután az Eb-ezüstérmes oroszok időt kértek, de ez sem segített rajtuk, mert Illés már négygólosra hízlalta a magyar előnyt. A nagyszünet előtt azonban Prokofjeva faragott a különbségből. A harmadik negyed orosz góllal indult Vahitova révén, de három perc után emberelőnyös szituációból Leimeter lövése a bal kapufáról a hálóba vágódott. Ebben a felvonásban ismét sok volt a pontatlanság, de ezúttal több alkalommal a remek védekezés akadályozta meg a gólszerzést például remek blokkok vagy kapusvédések formájában. Az oroszok Prokofjeva második találatával ismét közelebb zárkóztak, sőt, akár egyre csökkenthették volna a különbséget, de kettős emberelőnyben sem sikerült betalálniuk, a játékrész hajrájában pedig a kapufa mentette meg a magyarokat. A harmadik nyolc perc utolsó orosz akciója azonban emberelőnyös góllal zárult. A záró játékrészben Szücs pontos távoli bombája nyugtatta meg a magyar csapatot. A kétgólos előny percekig megmaradt a remek blokkoknak és néhány Magyari védésnek köszönhetően, de támadásban nem sikerült növelni a különbséget. A rivális legjobbja, Prokofjeva ráadásul négy perccel a vége előtt harmadszor volt már eredményes. A magyar támadójáték kifejezetten akadozott, ám Gyöngyössy lövése utat talált a kapuba, viszont Ivanova azonnal válaszolt, így az utolsó két perc minimális magyar előnyről indult. A hajrában az oroszok két fórt is kaptak, s bár az elsőt elpuskázták, a másodikat a meccs legeredményesebb játékosa, Prokofjeva gólra váltotta, így döntetlennel zárult az összecsapás. Bíró Attila szerint igazságos döntetlen született a mérkőzésen.



"Talán kicsit közelebb álltunk a győzelemhez. Volt tartása a csapatnak, a végére talán kissé elfáradtunk, ez is tanulság, hogy talán többet kell cserélni" - mondta a kapitány.

Hozzátette, többet kellett volna dolgozni védekezésben, hogy több szerencséjük legyen. "Ezek a meccsek a negyeddöntőről szólnak, ott kell majd a legjobban játszani". Gurisatti Gréta úgy vélte, van okuk a csalódottságra, mert megnyerhették volna a meccset. "Jól játszottunk. Amit megbeszéltünk, hogy higgadtan vigyük végig a támadásokat, azt megcsináltuk. Egy-két kihagyott nagy ziccer viszont megbosszulta magát. Nem kell a kardunkba dőlni, a meccs a kezünkben volt, és az látszott, hogy ha jól játszunk, mindenkit meg tudunk verni". A magyarok szerdán közép-európai idő szerint 7 órakor a címvédő és világbajnok amerikaiak ellen ugranak medencébe.

Női vízilabdatorna, A csoport, 2. játéknap: Magyarország-Orosz Olimpiai Csapat 10-10 (2-1, 5-3, 1-3, 2-3)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus gólszerzők: Szilágyi, Leimeter 2-2, Keszthelyi, Garda, Parkes, Illés, Szücs, Gyöngyössy 1-1, illetve Prokofjeva 4, Ivanova 2, Karimova, Timofejeva, Vahitova, Glizina 1-1 ötméteres: 1/1, illetve 1/1 gól/emberelőny: 3/8, illetve 7/13 Magyarország: Magyari - Szilágyi, Vályi, Szücs, Parkes, Keszthelyi, Garda - cserék: Gurisatti, Illés, Leimeter, Gyöngyössy Orosz Olimpiai Csapat: Karnauh - Prokofjeva, Vahitova, Szerzsantova, Szimanovics, Ivanova, Glizina - cserék: Berszneva, Karimova, Timofejeva, Szoboljeva