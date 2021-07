Varázslatos napja volt hétfőn a briteknek Tokióban

A kardvívó Márton Anna térde már az első mérkőzésén kiugrott, ennek ellenére fájdalomcsillapítókkal végigküzdötte a napot.

Nem sok híja volt, hogy megszülessen a harmadik magyar érem a tokiói olimpián, ehhez legközelebb a kardvívó Márton Anna került. A BVSC-Zugló 26 éves kiválósága még tavaly decemberben került válaszút elé, ugyanis az országos bajnokságon bal térdében elszakadt az elülső keresztszalagja. A 2015-ben világbajnoki bronzérmes, 2016-ban Európa-bajnoki második, 2019-ben Eb-harmadik vívó akkor úgy döntött, nem műtteti meg magát, mert azzal szertefoszlott volna az olimpiai álom, ehelyett konzervatív kezeléssel folytatta a vívást. Ez azt jelentette, hogy megerősítették a combizmait, ezek próbálták átvenni azt a terhelést, amit a térdszalagok nem bírtak. Úgy tűnt, jó döntést hozott, hiszen a márciusi, budapesti világkupán már gond nélkül vívott, meg is nyerte a versenyt, most viszont a Marija Belen Perez Maurice elleni első mérkőzésen 4-4-es állásnál megbicsaklott a bal térde és sántikálva ápolást kért. Márton folytatni tudta a mérkőzést, s le is győzte argentin riválisát. „Egy rossz mozdulatnál kiugrott a térdem a helyéről. Most beveszek száz fájdalomcsillapítót, aztán meglátjuk” – tekintett előre a magyar sportoló a dél-koreai Csoj Szu Jeon elleni mérkőzésre, amelyet végül 15-12-re nyert meg.



„A sok fájdalomcsillapítótól egész tűrhető a térdem, de még mindig instabil. Emiatt kaptam is pár tust, mert nem tudtam rögtön kontrázni és bevágni a riposztot. Mivel a fizikumom, ami nekem az erősségem, nem százszázalékos, muszáj most a taktikában és a technikában bíznom, és abból adnom a tusokat” – mondta a magyar vívó, aki aztán az üzbég Zajnab Gyajibekovát is legyőzte. A négy között az egyéniben kétszeres világbajnok, Rióban ezüst-, illetve csapatban olimpiai aranyérmes orosz Szofija Velikaja következett, aki még a legjobb 32 között 15-4-gyel búcsúztatta Katona Renátát. Márton valamelyest jobban megszorongatta a későbbi ezüstérmes oroszt, aki 15-8-ra diadalmaskodott. A magyar sportoló a vereség ellenére próbált pozitív maradni, s a bronzcsatában szerette volna legyőzni Manon Brunet-t, már csak azért is, mert öt éve, Rióban éppen tőle kapott ki. A mérkőzés azonban nem a magyar vívó elképzelései szerint alakult, a francia rivális gyorsan elhúzott 5-0-ra, s végül 15-6 lett a vége. „Hullámvölgyekkel teli felkészülés van mögöttem, hat hónapja térdszalag-szakadásom volt, egy hónapja pedig bokaszalag-sérülésem, de végig csak az lebegett a szemem előtt, hogy ezen az olimpián jól szerepeljek. Úgy érzem, hogy mindent megtettem, amit tudtam. Sajnálom, hogy erre az utolsó asszóra már fejben nem tudtam összeszedni magam. Igazából saját magamat vertem meg, kicsit úgy éreztem magam, mintha az első olimpiámon lennék” – értékelt Márton az MTI-nek. A bronzmeccs kapcsán hozzátette, nem volt ötlete, hogy is nyerhetne, és nem tudta felépíteni az asszót, mert csak azzal volt elfoglalva, hogy most és itt muszáj teljesítenie.

A magyar versenyzők eredményei Asztalitenisz: Majoros Bence a második fordulóban búcsúzott, miután 4-1-re kikapott a dán Jonathan Groth-tól. Cselgáncs: Karakas Hedvig (57 kg) kikapott első mérkőzésén a lengyel Julia Kowalczyktól. Hegyikerékpár: A negyedik olimpiáján szereplő Parti András a 32. helyen ért célba 10:19 perc hátránnyal. Az előzetesen a nagy esélyesek közé sorolt Mathieu van der Poel az első körben bukott, majd feladta a versenyt, amit a szintén országúton is versenyző brit Thomas Pidcock (Ineos) nyert meg. Úszás: Németh Nándor 15. lett a 200 méter gyors elődöntőjében, így lemaradt a szám keddi fináléjáról. A Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összeállítású férfi 4x100 méteres gyorsváltó a pontszerző ötödik helyen végzett. Milák Kristóf toronymagasan a legjobb, Kenderesi Tamás pedig a nyolcadik idővel jutott tovább 200 méter pillangón. Hosszú Katinka címvédőként a második idővel jutott tovább 200 méter vegyesen, Sebestyén Dalma viszont éppen lemaradt az elődöntőről, a 17. helyen zárt. Késely Ajna összesítésben a 9., Mihályvári-Farkas Viktória pedig a 12. helyen végzett, ezzel nem jutottak tovább 1500 méter gyorson. Triatlon: Bicsák Bence a hetedik helyen végzett az 51 fős mezőnyben, ezzel a sportág legjobb magyar eredményét érte el az ötkarikás játékok történetében. Tóth Tamás a 29. lett. Vitorlázás: A nyitó nap után hétfőn is Vadnai Benjamin (Laser Standard) szerepelt a legjobban a magyarok közül. A többszörös korosztályos világ- és Európa-bajnoki érmes Vadnai az első futamban hetedikként ért célba a 35 fős mezőnyben, a második nap egy 21. – ezt kiejtheti – és egy 9. hely következett, amivel a kilencedik helyen áll összetettben. A 2019-es előolimpián ugyanitt bronzérmes Érdi Mária (Laser Radial) hétfőn mindkétszer 16. lett, ezzel a 20. a 44 versenyző között. A szörfös Cholnoky Sára - aki Vadnaihoz és Érdihez hasonlóan második olimpiáján szerepel - előbb a 21., majd a 25., aztán a 15. helyen futott be. Így elmozdulva az utolsó helyről a 26. pozíciót foglalja el.