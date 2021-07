Mélyponton a forint a kamatemelés előtt

Nem csak az infláció, hanem politikai okai is vannak a forint gyengülésének.

Kamatdöntő ülést tart kedden a Magyra Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kamatemelés biztosra vehető, ennek ellenére az elmúlt napokban a forint folyamatosan gyengült az euróval szemben, míg hétfőn már 363,4 forintot kellett fizetni egy euróért, ami három hónapos mélypont. Pedig egy hónappal ezelőtt a Monetáris Tanács kamatot emelt, így az alapkamat 0,6 százalékról 0,9 százalékra emelkedett. Matolcsy György az MNB elnöke a júniusi kamatülés után bejelentette, hogy a magas infláció miatt jegybank kamatemelési ciklusba kezdett és a kamatokat mindaddig emeli, míg az infláció, illetve az inflációs várakozások nem csökkennek. A piac már júniusra az infláció csökkenését várta, ám ehelyett még emelkedett is 5,1 százalékról 5,3 százalékra, ami toronymagasan az EU legmagasabb inflációs indexe.

A forint gyengülése arra utal, hogy piac bizonytalan az emelés mértékét illetően: 0,15 százalékpontos emelést borítékolható, ám a piac szerint ez most még kevés lehet, a múltkorihoz hasonló mértékű 0,2 - 0,3 százalékos kamatemelés valószínűbbnek tűnik.

Ez bár első ránézésre nem komoly szigorítás, de június elején még 0,6 százalék volt az alapkamat, ami egy hónap alatt akár a duplájára, 1,2 százalékra is emelkedhet, ha a jegybank valóban meglépi a szükséges kamatemelést. Piaci elemzők rámutatnak arra, hogy emellett nem csak az infláció, hanem politikai okai is vannak a forint gyengülésének: a folyamatos jogállamisági vita az Európai unióval oda vezetett, hogy Brüsszel de facto felfüggesztette az koronavírus után helyreállításai alapból a magyar kormány által megpályázott 2500 milliárd forintnyi segély folyósítását – amely szintén gyengítette már a múlt héten a forintot. Bár a jegybanknak bevallottan soha nincs árfolyamcélja a helyzet az, hogy az inflációs kilátások szempontjából a forint árfolyamának is a korábbiaknál sokkal nagyobb jelentősége van. A importált infláció erősödését ugyanis az erősebb forint árfolyam valamennyire tompítani tudná – vagyis a jegybanknak elemi érdeke a forint erősítése, ezt pedig a kamatok emelésével illetve más hasonló hatású monetáris szigorítással érheti el.