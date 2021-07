A hongkongi hatóságok szerint logopédusok mesékkel lázítanak beszédhibás gyerekeket

A vád szerint a logopédusok összeesküvést szőttek és szembenállást szítottak.

Bárányfalva őrzői, Bárányfalva szemetesembere és Bárányfalva tizenkét harcosa – az ártatlannak tűnő mesekönyv-címek nem tudták elaltatni a hongkongi hatóságok éberségét. A Kína-barát városi kormányzat átlátott a szitán, rájött, hogy a hatalommal szembeni lázításról van szó. A történetnek fele sem tréfa, mivel az illetékes bíróság a hétvégén megtagadta az óvadék ellenében való szabadlábra helyezést és rács mögött tartott két fiatal logopédusnőt. A 25 éves Lai Man-lingot és a 27 esztendős Melody Yeung Yat-yeet három másik fiatal logopédussal együtt vették őrizetbe. A vád szerint „összeesküvést szőttek lázító kiadvány kinyomtatására, terjesztésére, bemutatására vagy reprodukálására”. Az a szándék vezette őket, hogy „gyűlöletet és szembenállást szítsanak, illetve elégedetlenséget keltsenek” a kormánnyal és a hongkongi igazságszolgáltatással szemben, továbbá „erőszakra buzdítsanak és/vagy engedetlenséget javasoljanak a törvény vagy a törvényes rend ellenében”. A beszédhibás kisgyerekeknek szánt történetek arról a mesékben egyáltalán nem szokatlan helyzetről szólnak, hogy a farkasok meg akarják enni a bárányokat, akiknek jól meg kell szervezni a védelmüket, ha nem akarják a ragadozók bendőjében végezni. Az nem egyértelmű, hogy a galád logopédusok miért éppen a beszédhibás kisgyerekekben látták a Kínával szembeni szabadságharc letéteményeseit, bár az igaz, hogy a mesekönyvek bevezetője utalt a városban kialakult helyzetre és az ellentmondást eltipró kormányzati szándékra. A farkas-bárány metaforával a szerzők megpróbálták érzékeltetni, miért voltak éveken át tömegdemonstrációk az addig békés és virágzó városban. A bárányok 12 harcosa például a brit The Guardian cikke szerint arra a tizenkét demokrácia-párti aktivistára utal, akik megpróbáltak motorcsónakon elmenekülni, de a kínai határőrség elfogta őket és most börtönben vannak. A lázításról szóló hongkongi törvény értelmében a bűnösökre büntetlen előélet esetén két évig terjedő elzárás vár. Joe Biden amerikai elnök sajtójelentések szerint fontolóra vette, hogy az Egyesült Államok – az Egyesült Királysághoz hasonlóan – menekült státust adjon a Hongkongot elhagyóknak. Washington a közelmúltban szankciókkal sújtotta a kínai-hongkongi kapcsolattartó iroda hét igazgatóhelyettesét. A városban érdekeltséggel rendelkező amerikai cégekhez egyidejűleg intézett figyelmeztetés szerint Hongkong jogi értelemben többé nem tekinthető biztonságosnak, mert a bíróságok már nem függetlenek a politikai vezetéstől. Kína hevesen reagált, felszólította az Egyesült Államokat, hogy ne avatkozzon Hongkong belügyeibe és válaszlépéseket léptetett életbe. A hét szankció alá vont amerikai közé azonban valahogy bekerült Wilbur Ross is – aki Donald Trump kormányzatában volt kereskedelmi miniszter, tehát semmi köze a mostani intézkedésekhez.